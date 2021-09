16-jährige Fahrschülerin in Nordthüringen verunglückt und schwer verletzt

Nordhausen. Während einer Fahrstunde verunglückte in Nordthüringen eine 16-Jährige und wurde dabei schwer verletzt.

Eine 16-Jährige ist während einer Fahrstunde in Nordthüringen verunglückt und schwer verletzt worden. Die Jugendliche sei mit ihrem Kleinkraftrad zwischen Nordhausen und Sondershausen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie blieb im Straßengraben liegen.

Auf der Straße kam es nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag mehr als eine Stunde lang zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls dauerten an.

