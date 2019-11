Im Pößnecker Stadtwald werden an zwei Aktionstagen nicht nur insgesamt 1000 Bäume gepflanzt, sondern auch gleich mit einem Wildschutz versehen, hier ein orangefarbener Manschetten-Verbissschutz, wie er in den vergangenen Jahren an Jungbäumen angebracht wurde.

Für die Aufforstungsaktion am Samstag in Pößneck haben sich bislang überraschend viele Freiwillige gemeldet, weitere sind willkommen.

1000 Bäume für den Stadtwald

Pößneck. Mit zwei öffentlichen Baumpflanzaktionen soll im Pößnecker Stadtwald eine größere Fläche wiederaufgeforstet werden. Für den ersten Aktionstag am Samstag, 16. November, haben sich bei der Stadt 28 Freiwillige gemeldet. Mindestens zehn weitere Helfer organisiert die Grüne Jugend Saale-Orla. Wenn sich so viele Menschen einfinden werden, dann sei das sehr gut, kommentierte am Dienstagmorgen Lutz Wagner, Stadtgrünverantwortlicher in Pößneck, der das Projekt koordiniert und von der Zahl der Anmeldungen leicht überrascht wirkte.

Im Bartholomäusgrund, nördlich des Rats­berges, sollen in zwei Schritten insgesamt 1000 Bäume nicht nur gesetzt, sondern auch gleich mit Wildschutz ausgestattet werden. Die Stadt hat in Abstimmung mit dem Forstamt Neustadt vor allem Douglasiensetzlinge angeschafft, der Wald soll aber auch mit Wild­kirsche erneuert werden.

Die Freiwilligen treffen sich am Samstag um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bad am Wald, um dann mit ausgewählten Fahrzeugen in Fahrgemeinschaften, bei entsprechender Laune auch zu Fuß, den Einsatzort zu erreichen. Die Helfer sollten Spate und Hacke als Werkzeuge mitbringen, außerdem an den eigenen Arbeitsschutz mit wetterfester Kleidung und passendem Schuhwerk denken.

Am Samstag sollen etwa vier Stunden lang mindestens 400 Bäume eingebuddelt werden. Am Ende sind die Freiwilligen zu einem von Jagdpächter Mario Koch gesponserten Imbiss eingeladen.

Den Impuls für diese städtische Aktion hatte Karoline Jobst von der Grünen Jugend Saale-Orla und Fridays for Future Pößneck gegeben, bestätigte Lutz Wagner entsprechende OTZ-Informationen. Die Baumpflanzaktion sei aber keine politische Veranstaltung.

Aus organisatorischen Gründen sollten sich Freiwillige bei der Stadt anmelden – per Mail an buergermeister@poessneck.de oder Telefon 03647/500302.