Deutsche Telekom stellt sich den Fragen der Bürger

Im Saale-Orla-Kreis wird das „schnelle Internet“ weiter ausgebaut, versichert die Deutsche Telekom AG. Den Rahmen bildet ein Projekt der Kreisverwaltung. „Das bedeutet für rund 1.600 Haushalte, Schulen und Unternehmensstandorte einen schnelleren Anschluss an die Datenautobahn“, so der Telekommunikationskonzern. Der erste Bauabschnitt des Projektes soll bis Anfang 2020 abgeschlossen werden.

Die Deutsche Telekom bietet nun in den nächsten Wochen bis in den Advent hinein Informationsveranstaltungen in den Ausbaugebieten an, und zwar wie folgt:

- am Montag, 18. November, um 19 Uhr in der Gaststätte Oberland in Wilhelmsdorf für alle Ortsteile der Gemeinden Schmorda und Wilhelmsdorf;

- am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Bilke-Saal in Pößneck insbesondere für die Bewohner von Pößneck-Nord und Schweinitz;

- am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Landgasthaus Heideperle in Strößwitz für Breitenhain, Strößwitz und Neustadt-Nord;

- am Freitag, 22. November, um 19 Uhr im Gemeindesaal (ehemalige Gaststätte) in Dreitzsch für alle Ortsteile der Gemeinden Dreitzsch und Schmieritz;

- am Montag, 25. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Linda für alle Ortsteile der Gemeinde;

- am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im Gemeindehaus am Sportplatz in Kospoda für die Dörfer Kospoda, Burgwitz und Meilitz;

- am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr im Gemeindesaal in Kleindembach für die Gemeinde Langenorla;

- am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Oberoppurg für die Gemeinde;

- am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Kulturhaus Mittelpöllnitz für alle Ortsteile der Gemeinde;

- am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Saal des Triptiser Rathauses für die Stadt und die Ortsteile Schönborn, Hasla, Ottmannsdorf, Oberpöllnitz und Döblitz;

- am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus Zwackau für alle Ortsteile der Gemeinde Rosendorf sowie Burkersdorf.

Mitarbeiter der Deutschen Telekom stellen die Möglichkeiten des neuen Netzes vor. Fragen der Besucher sind willkommen.