Kinder aus der Musikalischen Grundschule in Pößneck-Ost waren am Donnerstagabend im Schützenhaus die heimlichen Stars. Auch wenn sie während der Abba-Tribute-Show nur bei einem Titel auf der Bühne standen, so wurden sie doch bei „I have a dream“ entsprechend vom Publikum gefeiert.

„Abba haben wir noch nicht in der Schule. Für unseren Auftritt haben wir viermal geprobt“, sagte Chorsängerin Lena, die bekannte, durchaus aufgeregt gewesen zu sein. Chorleiter und Musiklehrer André Kraft hob hervor, dass es für viele seiner Schützlinge der erste Auftritt in einem solchen Rahmen gewesen sei. „Für sie sind die Musiker auf der Bühne wie wahre Götter“, betonte er. Die Akteure kopierten nicht nur die Stücke, sondern überzeugten mit der eigenständigen Live-Umsetzung der Klassiker. Foto: Mario Keim Die 25 Jungen und Mädchen aus der Grundschule brachten Lokalkolorit ins Geschehen. Zuvor hatten sie sich um eine Mitwirkung bei diesem Konzert beworben. Das Abba-Tribute-Konzert bestritten acht internationale Künstler. Neben den vier Abba-Akteuren (Gesang, Gitarre, Flügel) waren das zwei Backgroundsängerinnen, ein Bassist und ein Schlagzeuger. Der Veranstalter, der sich für dieses Gastspiel eingemietet hatte, bot den Zuhörern mit einem Programmheft, in dem die Mitwirkenden ausführlich vorgestellt wurden und die Titelfolge aufgeführt war, einen guten Service. Die zweistündige Show machte deutlich, welche Hitdichte es bei den Schweden gegeben hat. Die Popgruppe, die von 1972 bis 1982 aktiv war, wurde immer wieder mit externen Anfragen nach einem Comeback konfrontiert, lehnte aber alle millionenschweren Offerten ab. Vor 45 Jahren schafften die Musiker mit ihrem Hit „Waterloo“ den internationalen Durchbruch, als sie damit den Eurovision Song Contest gewannen. Das Lebensgefühl der Lieder ist bis heute erhalten geblieben, wie auch die Show in Pößneck zeigte. Die Akteure kopierten nicht nur die Stücke, sondern überzeugten mit der eigenständigen Live-Umsetzung der Klassiker. Manfred Walther hatte auswärts schon eine andere Abba-Show gesehen. Was ihm neben der gesanglichen Darbietung am meisten gefiel, war der dezente Einsatz der Lichttechnik, die es ermöglichte, den Blick aufs Wesentliche zu lenken. „Das imponiert mir“, sagte der Besucher aus Ranis.