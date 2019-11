Kantor Cornelius Hofmann an der Orgel der Jüdeweiner Kirche.

Motette zum Ewigkeitssonntag

Am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr findet eine „Musikalische Motette zum Ewigkeitssonntag“ in der Jüdeweiner Kirche in Pößneck statt. Es singt die Regionalkantorei Pößneck, dazu erklingen Orgelwerke zum Kirchenjahresende. Die Orgel spielt Kantor Cornelius Hofmann. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Pößneck ist frei, Spenden sind willkommen.