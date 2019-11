Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oppurger Schlossnarren starten stark ins Jubiläumsjahr

Oppurg In den nächsten Monaten wird Oppurg wieder Upplich genannt. Am Samstag eröffnete der Karnevalsclub Schlossnarren Oppurg seine neue und nunmehr 30. Saison. Deren Motto lautet „Wir tanzen und feiern wie es uns gefällt, zur 30. begrüßen wir Gäste aus der ganzen Welt“.

Der Saisonauftakt wurde mit vielen Gäste im Landgasthof Grüner Baum in Oppurg gefeiert. Es waren zahlreiche aktive und ehemalige Mitglieder und Unterstützer des Vereines gekommen, darunter die Prinzenpaare der vergangenen Jahre. In den Kostümen ihrer Regentschaften zelebrierten sie einen gemeinsamen Einmarsch und die kurzen Rückblicke auf die jeweilige Saison hatten auch ihren Reiz.

Das insgesamt etwa zweistündige Programm gestalteten die Upplicher Garden, die Orlaküken und die Schlossgarde mit alten und neuen Tänzen sowie speziellen Darbietungen. Die Funkengarde präsentierte eine neuen, modernen und feschen Marsch. Die Schlosscrew heizte zu modernen Partysounds ein. Die Tanzgruppe Red Peppers feiert in dieser Saison ebenfalls ein Jubiläum, zusammen mit ehemaligen Mitgliedern wurde zum Zehnjährigen ein Medley aus den Hits der letzten Jahre zusammengestellt. Das Oppurger Damenballett begeisterte mit dem Tanz der Prinzessinnen, den es nur auf der Eröffnungsveranstaltung zu sehen gab. Einen lautstarken Auftritt der Oppurger Schalmeienkapelle gab es ebenso.

Höhepunkt des Abends war die Proklamation des neuen Prinzenpaars. Eingetrommelt von der Kinderprinzengarde, schreitend durch ein Spalier der Funkengarde und der ehemaligen Prinzengarde, zeigte sich das Jubiläumsprinzenpaar erstmals dem närrischen Volk. Dabei sind die gekrönten Häupter alles andere als unbekannt. Prinz Peter I., gleichzeitig Präsident der Schlossnarren, wird nun also zusammen mit seiner Prinzessin Ines II. in Doppelfunktion die Upplicher Narren durch die Fünfte Jahreszeit führen. Peter I. übernahm das Zepter von Steffen I., der zusammen mit seiner Prinzessin Mandy II. in der 29. Saison regiert hatte und dem Verein als Dekorationsminister im Elferrat erhalten bleibt.

Das 30-jährige Jubiläum im Januar und Februar wird mit insgesamt sieben weiteren Veranstaltungen gefeiert.