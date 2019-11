Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tauschtag der Philatelisten

Ein Tausch- und Beratungstag des Briefmarken­vereines Neustadt findet am 24. Oktober wieder statt. Philatelisten sowie Interessierte, die es werden wollen, sind am Sonntag ab 9.30 Uhr in den Räumlichkeiten am Puschkinplatz 8 willkommen. In Neustadt gibt es die letzte noch aktive Philatelistengemeinschaft im Orlatal.