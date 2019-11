Das Verfahren rund um die Kita Nimritz soll am Verwaltungsgericht Gera noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Der sechsten öffentlichen Verhandlung rund um den Kindergarten aus Nimritz am Verwaltungsgericht Gera sollen höchstens noch zwei weitere folgen. So sollen, wenn es denn klappt, am 29. November die letzten Beweise erhoben und am 13. Dezember soll ein Urteil gesprochen werden.