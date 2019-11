Wer soll das bezahlen?

Die Pößnecker Straßen sind gerade in aller Munde. So wurde mir am Donnerstagabend am Rande eines Konzertes in Gera erzählt, wie tot doch beispielsweise die Fußgängerzone sonntags immer sei. Drei Stunden vorher, am Donnerstagnachmittag, war die Straßenausbaubeitragsdebatte in Vater’s Gaststätte mehr als nur lebendig, weil Anlieger nun für manch sanierten Weg blechen sollen. „Wenn er denn nachher nur besser wäre als vorher“, rief ein Mann, Zustände in der Alexander-Puschkin-Straße kritisierend. Wenn enttäuschte Hoffnungen und falsche Erwartungen auf die Realitäten einer halbherzigen Kompromisspolitik und widersprüchlichen Gesetzeslage treffen, senkt das wahrlich keinen Blutdruck.

Im Bereich Am Teichrasen/Im langen Sand wird zwar keiner zur Kasse gebeten, aber auch da staut sich Wut, weil diese Strecke nach wie vor nicht nur von Anliegern, sondern auch von Pendlern zwischen dem Jenaer und Saalfelder Raum, Kunden der Deponie und anderen Ortskundigen als Abkürzung benutzt wird – den dortigen Sackgassen- und Durchfahrtverbotsschildern zum Trotz. Davon betroffen ist beispielsweise Familie P., die sich die Mühe einer Verkehrszählung gemacht und allein an einem an sich schon verkehrsschwachen Sonntag 55 Falschfahrer gezählt hat. Am Montag danach hätten sich binnen weniger Stunden 162 Verkehrsteilnehmer frei nach dem Motto „Augen zu und durch!“ verhalten. Freilich fragt sich da Familie P., ob denn die Straßenverkehrsordnung für diesen Bereich von Pößneck-Nord aufgehoben ist. Frau R. aus der Gemeinde Langenorla ist da ganz anderer Meinung. Sie kann das Durchfahrtsverbot an der Deponie überhaupt nicht nachvollziehen. „Pößneck macht einfach alles zu!“, schimpft sie. Wenn sie mal in Saalfeld zu tun habe, müsse sie nun „durch die ganze verdammte Stadt kutschen“. Wegen ein paar Häusern, wie sie sagt, werde eine Strecke blockiert, die sehr nützlich sei – weil damit doch das CO 2 eingespart werde, das sonst an den Ampeln der Chausseehaus- und der Finanzamtskreuzung sinnlos in die Luft geblasen werde. Das sind dann so Momente, wo ich mir sage, dass Straßen am besten unter der Erdoberfläche aufgehoben wären. Aber wer will die vielen Tunnel bezahlen?