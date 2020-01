Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht vermissten 46-Jährigen

Die Polizei sucht seit Donnerstag nach dem vermissten 46-jährigen Eric Holste aus Weitisberga (Saale-Orla-Kreis). Wie die Polizei mitteilte, hielt er sich am Mittwoch gegen 21.52 Uhr an der Filiale der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt in der Großen Allee in Rudolstadt auf. Nach neuestem Ermittlungsstand wurde er das letzte Mal am Donnerstag in Saalfeld am Bahnhof gesehen.

Der Vermisste trägt einen grauen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap. Foto: Polizei

Der Vermisste ist 1,73 Meter groß, etwa 75 Kilogramm schwer, hat kurze dunkelblonde Haare und eine Tätowierung mit dem Schriftzug „Bubbie“ auf dem rechten Unterarm.

Er ist mit einem grauen Kapuzenpullover, einer Hose mit Tarnfleckenmuster und einem schwarzen Basecap mit weißer Schrift bekleidet.

Der Mann soll dringend auf lebenswichtige Medikamente angewiesen sein.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei unter Telefon 03663/4310, dem Notruf 110 und in jeder anderen Dienststelle entgegen.