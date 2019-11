Mönchgrün feiert, auch um Kirche zu erhalten

Der Mönchgrüner Wein- und Kulturverein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder „Die etwas andere Kirmes“. Am kommenden Samstag findet um 18 Uhr der feierliche Kirmesgottesdienst statt. Danach wird Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg die Kirmes mit einen Bierfassanstich eröffnen. Dabei handelt es sich um Freibier. Anschließend gibt es Livemusik von „Dollar Bill & His One Man Band“ aus London. Er spielt einen feinen Stompin´ Boogie Blues alleine auf drei Instrumenten, also Gitarre, Schlagzeug und Mundharmonika gleichzeitig. Er ist in seiner Art der Interpretation wohl einzigartig“, teilte Vereinsvorsitzender Dirk Klötzing mit.

Am Sonntag ist ab 10 Uhr Frühschoppen im Amt. Der Kirmesabend findet im Gehöft Thieme Nr. 1 in Mönchgrün statt.

Der 45-Seelen-Ort mit 16 Häusern, der mit seinem Literarischen Weinfest alljährlich um die 1000 meist jüngere Leute zum Poetry Slam lockt, ist nun auch Gegenstand eines Kapitel in einem Buch. Frank Klötgen, einer der ersten deutschen Profislammer, hat vor einiger Zeit mit „Slammed! 1 Jahr, 149 Poetry Slams zwischen Hawaii und Madagaskar“ geschrieben. Ein Buch, auf das Dirk Klötzing aufmerksam macht.

Besucher trinken sich mit hausgemachten Obstweinen um Kopf und Kragen

Im Kapitel „Bier auf Wein“ geht es um den Dichterwettstreit zum Weinfest am 26. Mai 2016. „Auch wenn man sich der eigenen Slammüdigkeit zu hundert Prozent gewiss ist, lässt es einen immer wieder aufhorchen, mit welcher Euphorie das Format beim Publikum gefeiert wird. Insbesondere an Orten, die man diesbezüglich nicht auf der Rechnung hätte. Mönchgrün in Thüringen hat vermutlich niemand für irgendetwas auf der Rechnung“, schreibt Klötgen in seinem Buch. „Seit fünf Jahren bläht sich Mönchgrün ein Wochenende lang um das Hundertfache seiner Größe auf. Man engagiert eine amerikanische Rockabilly-Band, ein paar Literaten plus Slammer und trinkt sich mit hausgemachten Obstweinen um Kopf und Kragen. Speziell in den Abendstunden ist der Slam in Mönchgrün natürlich kein Auftritt für zarte Seelen. Die vom breiten Obstweinangebot kostenden Besucher werden von Minute zu Minute lautstärker, auch während der Vorträge“, schreibt Frank Klötgen.

Der Slammer berichtet auch über die Versteigerung der Apfelbaum-Patenschaften in dem kleinen Ort bei Schleiz, bei der er auch zum Zuge kam. „Sein Fruchtertrag wird mir in Form von Weinkanistern ausgezahlt, wodurch ich beim nächsten Weinfest zum Selbstversorger werde. Man sollte seine Kanister nie in der Nähe der Bühne abstellen. Das Exen von angebrochenen Apfelweinkanistern ist eine beliebte Nebendisziplin des Slams. Das Publikum feuert an, ich leide schon mal vor. Man sieht bei jedem Schluck, dass das nicht gut gehen kann. Man hört es zu später Nacht aus Richtung der Toilette“, beschreibt der Autor seine Sicht auf das Fest. Frank Klötgen hatte auf seiner Abschiedstournee 149 Auftritte in einem Jahr absolviert, vom Open-Air-Event im Fußballstadion bis hin zur Kleinstveranstaltung in der Provinz. Frank Klötgen (geboren 1968 in Essen) lebt als Slampoet und Netzliterat in München. Seit 15 Alben ist er Sänger und Texter der Band „Marilyn’s Army“.

Doch am kommenden Wochenende geht es um die Kirchweih. „Unser Verein arbeitet dabei Hand in Hand mit der Kirchgemeinde, um die Kirche im Dorf zu erhalten“, so Dirk Klötzing. Vereinsziel ist die traditionelle Obstweinherstellung ohne Zusatzstoffe, Erhalt und Pflege von Streuobstwiesen, die Organisation von Kulturveranstaltungen wie Poetry Slam, Lesungen und Vorträge, um das Dorf wieder lebendig zu machen.