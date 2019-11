Nachwachsender Rohstoff

An den Klärschlamm, der nach der Aufbereitung unseres Abwassers so anfällt, werden wir fast nur noch dann erinnert, wenn in einer Landstraßenkurve der Lkw umkippt, der den Unrat zur nächsten Verwertungsanlage bringen sollte. Mitunter werden diese Massen stundenlang durch die Landschaft gekarrt – der Klärschlamm aus dem Orlatal kommt beispielsweise in ein Verarbeitungszentrum bei Markranstädt, ziemlich genau 100 Kilometer vom Orlawasser-Sitz in Pößneck entfernt.

Für solchen Klärschlamm-, ja Mülltourismus sinkt die gesellschaftliche Akzeptanz. Außerdem wird dieser Abfall mit jeder Mautpflichtausweitung, jedem Spritpreissprung teurer. Die Verwertung des Klärschlamms als Dünger in der Landwirtschaft ist gesetzlich sehr eingeschränkt und diesen einfach mal auf eine Deponie zu bringen, ist schon lange nicht mehr möglich. Schließlich sind die Möglichkeiten der quasi restlosen Entsorgung von Klärschlamm knapp, was diesen in der Marktwirtschaft binnen weniger Jahre erheblich verteuert hat. Unterm Strich haben die Aufgabenträger der Abwasserentsorgung gar keine andere Wahl, als an eine eigene Klärschlammverwertung und -verbrennung zu denken, bei welcher nicht der Profit, sondern nur die Kostendeckung im Vordergrund steht. Nun sieht mancher Rot, wenn er von einer solchen Verbrennungsanlage vor der eigenen Haustür hört. Allerdings sollte man daran denken, dass hier eine Masse verfeuert werden soll, die bis vor wenigen Jahren noch als natürlicher Dünger gedient hat, und dass das deutsche Umweltrecht eines der strengsten weltweit ist. Mitunter wird getrockneter Klärschlamm zu Pellets gepresst und als Heizmaterial für die eigenen vier Wände zur Verfügung gestellt – erste Wissenschaftler sprechen sogar von einem nachwachsenden Rohstoff für den Energiemarkt. Alarmismus ist also fehl am Platz. Vielmehr sollte zu gegebener Zeit das Transparenz-Angebot des künftigen Klärschlamm-Zweckverbandes in Anspruch genommen werden. Mit unseren Resten, und da denke ich nicht nur an den Klärschlamm, müssen wir schon selbst klar kommen. Vielleicht denken wir dann noch mehr an Vermeidung.