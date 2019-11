Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Päckchenaktion läuft noch bis zum 22. November

Schleiz. Noch bis zum Freitag, 22. November, läuft auch hier bei uns die Weihnachtspäckchenaktion unter dem Dach der Bibelmission für Kinder in Osteuropa. Denn nicht überall können Kinder unbeschwerte Weihnachten erleben. Jeder der möchte, kann also ein Päckchen zusammenstellen, mit Geschenkpapier verpacken und an den Sammelstellen im Pfarramt Dittersdorf, der Stadtkirchnerei Schleiz oder in der Bücherstube in Gefell abgeben. „Dort können Sie sich auch einen passenden leeren Karton abholen. Um die Transportkosten zu bewältigen, wird um eine zusätzliche Spende von fünf Euro für ein Paket gebeten, die separat in einen Umschlag gegeben werden sollte“, informierte Kristina Butz von der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Schleiz, die diese Aktion im Oberland koordiniert. Was soll in das Paket hinein? Ein Spielzeug oder neues Plüschtier, 200g Schokolade, 300g Süßigkeiten, 400g Kekse, 800g Schokopulver, 400g Schokoaufstrich, ein farbiges Handtuch 100x50, Zahnpasta/ Zahnbürste, Malstifte, Malblock DIN A4. „Bitte halten Sie sich an diese Vorgaben und lassen nichts weg oder geben anderes dazu, denn diese Liste ist mit dem Zoll ausgehandelt und dort sollte es keine Schwierigkeiten geben“, betonte Kristina Butz ausdrücklich, die per Telefon unter 03663/401092 erreichbar ist.