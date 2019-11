Radlader in Plothen verschwunden - doch es war kein Dieb

„Nein, nicht schon wieder“, dachte sich Marco Ranke, Geschäftsführer der ITV Tief- und Erdbau GmbH aus Jena. Eine Baumaschine pro Jahr werde dem Unternehmen im Durchschnitt von Baustellen gestohlen, selbst aus bewohnten Gebieten. Meist auf Nimmerwiedersehen. Als er am Sonntagvormittag mit einem Mechaniker nach dem seit einer Woche in Plothen abgestellten Radlader schauen wollte, war dieser verschwunden. Marco Ranke traute seinen Augen nicht. Doch es kam anders als erwartet.

„Unser Unternehmen soll im Auftrag des Freistaates Thüringen zehn Teiche inklusive des Hausteichdamms und Amphibienleiteinrichtungen instandhalten. Vier unserer Mitarbeiter werden etwa drei Wochen lang im Teichgebiet tätig sein“, erklärte Marco Ranke. Weil es logistisch gut passte, hat ein ITV-Mitarbeiter am Montag vergangener Woche den Radlader in Plothen gleich hinter dem Ortseingang aus Richtung Dittersdorf abgestellt. Ausgemacht war, dass er das Baufahrzeug auf dem Grundstück von Wolfgang Knüpfer, dem Schwiegervater des ITV-Gesellschafters Jörg Schäffler aus Seisla, abstellt. Doch dort stand der Radlader am Sonntagvormittag nicht. Den Eigentümer des Wiesengrundstücks konnte er nicht fragen, da Schäfflers Schwiegervater in einem zehn Kilometer entferntem Ort wohnt.

Die gesamte Umgebung abgesucht

Marco Ranke begann, das Baufahrzeug in der Umgebung zu suchen und klingelte in einem benachbarten Haus. „Ja, den Radlader, den hat unser Bürgermeister weggefahren“, sagte der Bewohner. Etwa eine Stunde dauerte es, bis der Geschäftsführer den vom Kirchgang zurückgekehrten ehrenamtlichen Bürgermeister Achim Leithiger (parteilos) antraf.

Wie es sich in dem Gespräch herausstellte, hatte der ITV-Mitarbeiter den Radlader nicht auf der Wiese von Schäfflers Schwiegervater abgestellt, sondern ein paar Meter weiter auf dem ebenfalls nicht umzäunten Privatgrundstück von Achim Leithiger. „Ich habe mich gewundert, was der Radlader die ganze Woche auf meinem Grundstück macht“, sagte der Bürgermeister am Dienstag. Er dachte, dass hier möglicherweise ein gestohlenes Baufahrzeug zwischendeponiert werde. Immerhin liegt der Ort nahe der Autobahnabfahrt. „Ich habe am Freitag einem verwandten Polizisten die Fahrgestellnummer durchgegeben und angekündigt, dass ich den Radlader sicherstelle“, sagte Achim Leithiger. So besorgte er sich einen passenden Fahrzeugschlüssel und fuhr das kennzeichenlose Baufahrzeug am Samstag in eine gemeindeeigene Halle nahe der Plothenbachhalle.

„In diesem Moment hätte ich nicht dazu kommen dürfen. Wenn jemand Fremdes mit unserem Baufahrzeug davon fährt, hätte ich mich nicht zurückhalten können. Da gehe ich voll auf Mann. Denn wir haben schon viel zu viel Maschinen eingebüßt“, sagte ITV-Geschäftsführer Ranke. In jetzigem Zustand sei der Radlader etwa 15.000 Euro wert.

Doch zwei Tage nach Auflösung des Rätsels können beide Männer wieder miteinander lachen. „Ich bin froh, dass der Radlader wieder da ist. Daran habe ich am Sonntagvormittag zuerst nicht geglaubt“, so Marco Ranke.