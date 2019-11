Schulsozialarbeit aus der Gießkanne

Zwölf Schulen im Saale-Orla-Kreis sollen ab dem kommenden Jahr wieder Schulsozialarbeiter bekommen, die aus Mitteln des Landes finanziert werden. Das hat der Jugendhilfe-Ausschuss des Saale-Orla-Kreises auf seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend vorbehaltlich beschlossen. Vorbehaltlich deshalb, weil in der Beschlussfassung der 2. Ergänzung der beschlossenen Fortschreibung des Jugendförderplanes auch kreiseigene Gelder für die Schulsozialarbeit an acht weiteren Schulen stehen. Dieses Geld kann jedoch erst durch den Kreistagsbeschluss für den Haushalt 2020 freigegeben werden.

Die Gelder vom Landeshaushalt 2020 sind jedoch sicher. So wird das Gymnasium Schleiz, das Gymnasium Pößneck, das Förderzentrum Pößneck sowie das Bildungszentrum Pößneck wieder Schulsozialarbeiter erhalten. Auch im Förderzentrum Schleiz und dem Bildungs-Zentrum Schleiz, den Regelschulen in Remptendorf, Hirschberg und Oppurg sowie den Grundschulen Ebersdorf, Gefell und Neunhof werden ab kommenden Jahr wieder Schulsozialarbeiter durch Landesmittel beschäftigt werden. Dass dies ein wichtiger Schritt ist, stellte keiner der Ausschussmitglieder infrage. Frederik Thieme jedoch mahnte, dass es nicht genug sei. Denn vielfach hätten die Stellen der Sozialarbeiter zwei oder gar drei Schulen zu betreuen. Die effektive Arbeit mit den Schülern werde durch das Pendeln enorm eingeschränkt, gab der ehemalige Schulsozialarbeiter mehrfach zu bedenken. So teilen sich ab kommenden Jahr die Regelschule Schleiz mit dem Schleizer Gymnasium einen Schulsozialarbeiter mit einer 40-Stunden-Woche. Zuvor hatte die Regelschule einen Sozialarbeiter für sich allein, mit einer 35-Stunden-Woche. Qualitativ mache der Landkreis mit seiner Gießkannenaktion bei der Schulsozialarbeit „eine Rolle rückwärts“, merkte Thieme an. Christian Herrgott (CDU) entgegnete in seiner Funktion als erste ehrenamtlicher Beigeordnete des Landrates, dass die Stunden der Sozialarbeiter an den einzelnen Schulen nicht festgeschrieben seien und die Träger je nach Bedarf die Stunden einteilen würden.