Über 150 Kinderwünsche dürfen in Schleiz erfüllt werden

Der Behindertenverband Saale-Orla ermöglicht mit seinen Partnern, dass auch in diesem Jahr Weihnachtsgeschenkwünsche von Kindern aus finanzschwachen Familien erfüllt werden. Den Wunschweihnachtsbaum in der Schleizer Wisentahalle schmücken seit Dienstagnachmittag unzählige Papierherzen, auf denen Kinder ihre Wünsche vermerkt haben.

„Wir haben insgesamt 180 Papierherzen an Kindergärten, Schulen, das Jugendamt, Familienberatungsstellen und die Schleizer Tafel vergeben. Die Mitarbeiter dort kennen die besonders bedürftigen Familien und haben die Papierherzen an diese verteilt. Bisher haben wir 150 dieser Herzen von den Familien zurückerhalten“, sagte Manuela Luther vom Behindertenverband.

Ein Großteil der Herzen ist nun an der gut 2,50 Meter hohen Nordmann-Tanne in der Wisentahalle angebracht, die anderen sind am Wunschbaum in der Oberland-Apotheke in Schleiz zu finden. „Als Wünsche haben die Kinder unter anderem Legosteine, Playmobil, ein Kuscheltier namens Pittiplatsch, Winterschuhe oder auch einen Gutschein fürs Bad, um Schwimmen zu lernen, aufgeschrieben“, sagte Sandra Herrmann vom Behindertenverband.

Menschen, die bedürftigen Kindern den Weihnachtswunsch erfüllen wollen, können sich ein Wunschherz am Baum aussuchen und mitnehmen. Details sind auf Flyern zu finden, die in der Wisentahalle in einem eigens von Holzbau Stich aus Möschlitz angefertigten Ständer in Form eines Weihnachtsbaumes hinterlegt sind. „Wer Geschenke spenden will, möge diese bitte mit dem Wunschherz bis 13. Dezember bei unseren Partnern in der Zentrale der Kreissparkasse in Schleiz oder in der Oberland-Apotheke abgeben. Denn am 17. Dezember wollen wir den Kindern aus den bedürftigen Familien eine Weihnachtsfeier anbieten, zu der die Geschenke übergeben werden“, sagte Behindertenverband-Geschäftsführerin Anja Kuschick-Büttner.

Am kommenden Montag will der Verband gemeinsam mit der Kreissparkasse und dem Lions-Club in Pößneck in der Sparkassenfiliale Breite Straße, bei Rewe und in der Marienapotheke je einen Wunschbaum aufstellen.