Zöllner finden Zehntausende Zigaretten in Paketzentrum im Saale-Holzlandkreis

Erfurt/Saale-Holzland. Im Saale-Holzland-Kreis haben Zollbeamte in Paketen mehrere Zehntausend Zigaretten gefunden und sichergestellt. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bei einer Kontrolle in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis haben Zöllner insgesamt 25.680 Zigaretten sichergestellt. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz seien noch vor Ort zwei Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes Erfurt.

Bereits am Abend des vergangenen Donnerstags fanden die Zöllner demnach die rund 128 Stangen Zigaretten, die luftdicht verschweißt in zwei Pakten aus Polen nach Deutschland versandt worden waren. Die Zigaretten seien mit weißrussischen Steuerzeichen versehen gewesen, weshalb der Versand per Post nicht zulässig sei.

Das Hauptzollamt weist zudem darauf hin, dass Zollbedienstete nach § 10 Abs. 4 und 4a Zollverwaltungsgesetz initiativ Postsendungen stichprobenweise oder risikoorientiert kontrollieren können, die aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in die Bundesrepublik Deutschland versandt werden. Das Brief- und Postgeheimnis (Art. 10 Grundgesetz) ist in dieser Hinsicht eingeschränkt.

