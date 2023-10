Achava-Festspiele starten in Weimar

Weimar. Das größte jüdisch-interkulturelle Festival, die Achava-Festspiele, startet in dieser Woche. Erstmals gibt es eine größere Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Uni.

Das Zuhause des größten jüdisch-interkulturellen Festivals in Deutschland ist Weimar. Am Donnerstag, 5. Oktober, werden die Achava-Festspiele in der Bauhaus-Universität eröffnet. Erstmals soll in einer größeren Zusammenarbeit mit der Hochschule über Wissenschaft, Kunst und Kultur diskutiert werden. Die Weimarer Stadtgesellschaft trifft bei den Achava-Festspielen auf Studierende, Lehrende, Überlebende. Abends wird auf dem Unicampus gefeiert nach dem Motto „Let’s dance meschugge“.

Der sechszackige Stern ist das Logo der Achava-Festspiele. Foto: Achava Festspiele

Am Mittag beginnt das Programm am Hauptgebäude der Universität. Ab 12 Uhr gibt es Gespräche, Darbietungen und Installationen. Bis 18 Uhr gestalten Studierende eigene Gesprächsreihen, Zeitzeuginnen und -zeugen des Shoah berichten über ihre Erfahrungen und Referierende aus Deutschland und Israel denken gemeinsam über die Zukunft nach. Künstlerin Jenny Brockmann baut die Sitzinstallation „Seat#12“ auf.

Party eröffnet das Semester für alle Studierenden

Um 14 Uhr startet die Gesprächsrunde mit dem Auschwitz-Überlebenden und Künstler Pavel Taussig und Frank Eckardt, Professor für Sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Um 15.30 Uhr beginnen Avi Lubin (Philosoph und Dozent an der Universität Tel Aviv) und Nathalie Singer (Professorin für Experimentelles Radio in Weimar) ihr Gespräch. Außerdem diskutieren Botschafter Ron Prosor, Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und Universitätspräsident Peter Benz.

Um 19 Uhr beginnt die Eröffnungsparty mit dem israelischen DJ Yaniv Tal und DJ Hotbottom & Flax vom queer-feministischen Kollektiv Metaware aus Weimar, mit der das Studienjahr feierlich eröffnet wird.

Näheres zum Programm unter www.achava-festspiele.de.