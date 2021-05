Flugzeugpilot über Blankenhain geblendet

Blankenhain. Unbekannte nutzen Laserpointer und stören damit Piloten über Blankenhain. Der Polizei kommt das bekannt vor. Außerdem meldet die Polizei diese Vorfälle aus der Region Weimar.

Zum wiederholten Mal blendeten am Mittwochabend Unbekannte mit Laserpointern die Piloten von Flugzeugen. Während solch ein "Angriff" bereits am Montag aus dem Bereich Ettersburg gemeldet wurde, traf es am Mittwoch ein Flugzeug über Blankenhain, wie die Polizei berichtet. In beiden Fällen konnten die Täter nicht gestellt werden.

Mit einem Messer unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizeibeamten den Fahrer eines Fords in Schwerstedt. Da der Mann polizeilich nicht unbekannt war, gab er den Beamten gleich zu Beginn ein Messer, dass er bei sich trug, berichtet die Polizei. Er wollte dadurch etwaige Missverständnisse verhindern. Die Polizisten fragten nach, woraufhin der 34-Jährige eine erlaubnisfreie Tierabwehrpistole dabei hatte. Mit was er nachts auf dem Heimweg von der Arbeit rechnete, konnte nicht geklärt werden. Wegen des verbotenen Messers wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Kellereinbrüche in Weimar

Erst jetzt bemerkte ein 64-jähriger Mann aus Weimar West, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Im letzten halben Jahr hat jemand die Kellertür ausgehoben und sich so laut Polizei Zutritt verschafft. Abgesehen hatten es die Diebe auf das Modellbauequipment des Mannes. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 1000 Euro.

Auch zu einem Keller in Weimar Nord verschafften sich Unbekannte Zutritt. Aus diesem stahlen sie elektrische Geräte. Der Wert des Beutegutes konnte noch nicht beziffert werden. Die Tat muss innerhalb des vergangenen Monats geschehen sein.