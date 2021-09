Ein Jagdpächter nahm sich dem verängstigten Reh an und befreite es.

Reh verirrt sich in Weimar und verheddert sich in Zaun

Weimar. Ein Reh hatte sich in einem Zaun in Weimar verfangen. Ein Jagdpächter versuchte, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Zu einer tierischen Rettungsaktion kam es Dienstagnachmittag in Weimar. Ein Reh hatte sich in die Stadt verirrt und lief die Humboldtstraße entlang. Nachdem das Tier mehrfach die Straße überquert hatte, verhedderte es sich in einem Zaun.

Gefangen in dieser misslichen Lage war das Reh nun auf fremde Hilfe angewiesen. Ein Jagdpächter wurde verständigt, der das Tier befreite, so dass es wieder seine Freiheit genießen konnte.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: