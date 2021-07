Schlag gegen Drogenhandel in Thüringen: Elf Kilo Marihuana beschlagnahmt, vier Männer in Haft

Jena / Weimar. Die Kripo meldet einen größeren Schlag gegen die Drogenkriminalität. Dem gingen intensive Ermittlungen voraus.

Nach längeren Ermittlungen wurden in Jena laut Polizei am Dienstag drei Tatverdächtigen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren wegen des Verdachts des Drogenhandels dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem hinlänglich bekannten 18-Jährigen seien bei einer Fahrzeugkontrolle 2 Kilo Marihuana gefunden worden. Bei den beiden anderen, ebenfalls polizeibekannten Männern wurden 5 Kilo Marihuana in einem Auto beschlagnahmt.

Drei Kilo Marihuana in Weimar beschlagnahmt

Nach der Festnahme am Montag gegen 15.30 Uhr schlossen sich die Durchsuchungen der Wohnungen in Jena an. Diese brachten mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein weiteres Kilo Marihuana zum Vorschein, welches beschlagnahmt wurde.

Einen weiteren Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität gelang am frühen Montagabend der Kriminalpolizei in Weimar. Nach vorangegangen Ermittlungen wurde ein 22-Jähriger im Weimarer Ehringsdorf kontrolliert. Im Fahrzeug des Mannes wurden circa 3 Kilo Marihuana beschlagnahmt.

Darüber hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter Drogen. Nach der Festnahme wurde ebenso die Wohnung des 22-Jährigen durchsucht und weitere Beweismittel sichergestellt. Der Mann wird ebenfalls am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

