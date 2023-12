Vorlesung in Weimar: Wenn Software denken kann

Weimar Wie man Software mit Verstand entwickelt, ist Thema der Weihnachtsvorlesung an der Bauhaus-Uni

Der Fachbereich Medieninformatik der Bauhaus-Universität Weimar lädt alle Interessierten zur Weihnachtsvorlesung am Mittwoch, 20. Dezember, in das Audimax in die Steubenstraße 6 ein. Mit dem Thema „Wie entwickeln wir Software mit Verstand?“ gibt Jan Ringert, Professor für Software-Engineering, einen spannenden Einblick in die Softwareentwicklung.

Haben Sie heute schon Software genutzt? Und wissen Sie, wo Software eigentlich herkommt? Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf Software und ihre Entwicklung? Gibt es Software mit Verstand? Diese und weitere Fragen bespricht Professor Ringert anhand historischer und aktueller Beispiele aus der Praxis. Das Fachgebiet „Software-Engineering“ beschäftigt sich mit der systematischen, disziplinierten und quantifizierbaren Entwicklung von Software – also der Entwicklung mit Verstand.

Jan Ringert, der in diesem Jahr kleine und große Zuhörer im Rahmen der Weihnachtsvorlesung in die Welt der Softwareentwicklung mitnehmen möchte, ist seit April 2022 Professor für Software-Engineering im Fachbereich Medieninformatik an der Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Medien. Zuletzt war er als Dozent am King’s College in London tätig.