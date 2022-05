Zwei Unfälle mit Rehwild in Altenburg: Fahrerinnen blieben unverletzt

Im Altenburger Land kam es gestern zu zwei Wildunfällen, bei denen jeweils ein Reh tödlich verletzt wurde.

Gestern gegen 11.05 Uhr befuhr eine 55-Jährige die L 2466 in Langenleuba-Niederhain (Altenburger Land) als ca. 500 Meter vor der Ortslage Neuenmörbitz ein Reh die Straße querte. Mit diesem kollidierte die VW-Fahrerin und das Tier verendete am Unfallort. Am Auto entstand ein Sachschaden. Zuvor war eine andere VW-Fahrerin um 5 Uhr zwischen Windischleuba und Gerstenberg unterwegs. Der 49-Jährigen lief ebenfalls ein Reh vor das Auto und starb in Folge dessen an der Unfallstelle. Auch hier entstand ein Sachschaden am Pkw. In beiden Fällen wurde der zuständige Jagdpächter verständigt.