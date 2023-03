Crimmitschauer Eispiraten halten Bayreuth auf Abstand

Crimmitschau. Eishockey: Westsachsen schlagen am Freitag Bayreuth 4:0. Sonntag dritte Auflage der Playdown-Serie

Jussi Tuores, der vor wenigen Wochen das Amt des Cheftrainers übernahm, steht mit seinen gerade einmal 33 Jahren nun erstmals vor der großen Herausforderung, das Piratenschiff sicher in den Hafen zu fahren. Er freut sich aber ebenso auf die Serie mit den Bayreuth Tigers: „Ich persönlich freue mich, dass ich die Chance bekomme, in einer solch wichtigen Serie zu coachen“, erklärt der Finne, der sich damit allerdings auch einem großen Druck stellen muss: „Die mentale Seite wird eine große Rolle spielen. Wer kann seine beste Leistung bringen, wenn viel auf dem Spiel steht? Darauf wird es ankommen.“ Dass es für die Eispiraten in den Duellen mit den Tigers gerade über den Kampf und den Siegeswillen geht, zeigte sich schon zum Auftakt, der mit 3:0 den Eispiraten einen guten Grundstein legte.

Die Eispiraten konnten am Freitag Abend auch das zweite Spiel der ersten Playdown-Serie gegen die Bayreuth Tigers für sich entscheiden. Vor einer Vielzahl an Crimmitschauer Fans setzten sich die Westsachsen letztlich mit 4:0 bei den Franken durch und gehen somit mit 2:0 in der Serie in Front.

Trainer Jussi Tuores (Foto) musste lediglich auf den verletzten André Schietzold verzichten, für welchen Lucas Böttcher wie bereits am Mittwochabend in die dritte Reihe rutschte.

Vorentscheidend waren drei Minuten zu Beginn im zweiten Drittel. Patrick Pohl, der in numerischer Überzahl zu viel Platz und Zeit bekam, beförderte den Puck unter die Querlatte – 1:0 (21.). Filip Reisnecker behauptete sich nur eine Minute später gegen mehrere Wagnerstädter, um Brandon Halverson, der ohne Sicht blieb, ein weiteres Mal innerhalb weniger Zeigerumdrehungen zu überwinden – 2:0 (23.). Etwas Glück hatten die Eispiraten, als Patrick Pohls Hereingabe, wohl eher als Vorlage für den eingelaufenen Scott Feser gedacht, zum 3:0 ins Tor rutschte (24.). Alexis D’Aoust setzte in der 57. Minute den Schlusspunkt zum 4:0.

Playdown-Serie, 3. Spiel: Eispiraten – Bayreuth (Sonntag, 17 Uhr, Sahnpark).