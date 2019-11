„Wir haben im Vergleich zur vergangenen Saison einen Schritt nach vorn gemacht“, sagt Laurence Wohlfahrt. Der 20-Jährige ist Torwart bei den Fußballern des VfB 1909 Pößneck. Er bestreitet seine zweite Saison bei den Männern des VfB. Und es könnte eine erfolgreiche werden.

Pößneck ist das einzige Team in der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla, das noch kein Spiel verloren hat. Am Samstagnachmittag wollen die VfBer mit Wohlfahrt im Tor wieder die Tabellenführung übernehmen. Dazu ist jedoch ein Heimsieg gegen den aktuellen Spitzenreiter SV Gleistal nötig. „Wir haben noch drei Spiele bis zur Winterpause. Die wollen wir alle drei gewinnen“, sagt Wohlfahrt. Von der Papierform ist die morgige Partie die schwierigste. Wohlfahrt schüttelt mit dem Kopf: „In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner. Die Jenaer Mannschaften haben alle gut ausgebildete Spieler.“ Dass der VfB nicht von Platz eins der Tabelle grüßt, macht Wohlfahrt an der fehlenden Erfahrung fest.

„In ein, zwei Partien hat man gemerkt, dass uns die Erfahrung fehlt. Ein paar Unentschieden waren unnötig gewesen. Da hätten wir die volle Punktzahl mitnehmen können. Ich denke da an das 3:3 gegen Thüringen Jena, als wir eine 3:1-Führung nicht über die Zeit bringen konnten. Das ist aber nicht schlimm. Wir sind eine junge Mannschaft. Ich spiele mit acht, neun Jungs schon seit vielen Jahren zusammen. Mit einigen habe ich sogar begonnen mit dem Fußballspielen.“

Die Gleistaler hat er aus der Vorsaison als sehr kampfstarke Mannschaft in Erinnerung. „Wir müssen auf unserem Kunstrasenplatz von Anfang an den Kampf annehmen. Dann haben wir eine Chance, als Sieger vom Platz zu gehen.“

Seine eigene Entwicklung auf der Torhüterposition schätzt er als positiv ein. „Es ist schon ein Unterschied, im Männerbereich zwischen den Pfosten zu stehen. Das Spiel ist viel schneller, viel dynamischer und auch viel athletischer im Gegensatz zu den A-Junioren.“

Sein Trainer Johannes Liebmann hält große Stücke auf die Nummer eins. „Laurence spielt für sein junges Alter schon sehr konstant. Als Torwart bekommt man nicht die Aufmerksamkeit wie andere Feldspieler“, sagt Liebmann.