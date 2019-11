19 Uhr, Novemberwetter. Es ist trocken, aber kalt. Bei Flutlicht trainieren sie verschiedene Techniken: die bulligen Rugbyspieler des USV Jena. Auf Kunstrasen – der eigentliche Platz ist witterungsbedingt gesperrt. Mittendrin ein Mann mit Brille und Mütze, mit französischem Dialekt, auf den sie alle hören.

Rugby ist ein Sport für (Gentle)-Männer, auch wenn das für Laien zunächst nicht den Anschein macht. Verschwitzte Männer stoßen mit geballter Kraft zusammen, zerren sich zu Boden, liegen aufeinander. Kleine Verletzungen, krumme Ohren, zerrissene Trikots sind keine Seltenheit. Nun aber der Unterschied: In kaum einer anderen Sportart ist der Respekt untereinander und gegenüber dem Schiedsrichter so groß wie hier. Rugby ist hart, aber fair. Dies machte auch die Weltmeisterschaft in Japan deutlich, deren Spiele teilweise im deutschen Fernsehen übertragen wurden. Am Ende jubelte Südafrika, die sogenannten Springboks, über den Finalsieg gegen England.

Einen Springbok hat Zweitligist USV Jena nicht in seinen Reihen, dafür aber zwei internationale Trainer aus den Rugbynationen Frankreich und Australien. Jean-Charles Dumont als Headcoach und Darren Gifford als Trainer für die Hinterreihe geben den Ton an der Seitenlinie an. Für das Training der bulligen Stürmer ist zudem Sven Stempfhuber verantwortlich.

40 Spieler umfasst der derzeitige Kader. Klingt nach einer soliden Basis für Cheftrainer Hans, wie der Franzose von allen liebevoll genannt wird. Doch ein Universitätsverein ist kein Profiverein, musste der ehemalige Profi feststellen. „Es ist schon ein Abenteuer hier. Bei meinem ersten Auswärtsspiel für Jena haben wir auf den Mannschaftsbus gewartet, der nicht kam. Wir mussten selber fahren. In Frankreich waren die Spieler da, um zu spielen. Hier müssen sie selbst die Stangen auf dem Feld aufbauen“, sagt der 32-Jährige, der seit 2013 in Jena Lehramt studiert.

Disziplin und Kontinuität sind nötig

25 Jahre spielte er Rugby, anfänglich auch für den USV. Ein Bandscheibenleiden zwang ihn zum Karriereende. Da ihm Team und Umfeld in der Saalestadt jedoch sehr gefallen, gibt er seit 2018 seine Erfahrungen als Trainer weiter. Ihm macht es Spaß, auch wenn die aktuellen Ergebnisse nicht zum Lachen sind. Nach fünf Partien der Hinrunde liegt das Zweitliga-Team abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Zu Beginn der Rückrunde soll es bei der RU Hohen Neuendorf endlich klappen mit dem ersten Saisonsieg (Samstag, 16. November, 14 Uhr).

Trotz aller Emotionen sind Hans bereits im Training Disziplin und Zuverlässigkeit wichtig. Ein interner Strafenkatalog soll dies unterstreichen. Die Spieler mögen Hans, einige haben noch mit ihm zusammengespielt. Vom Mitspieler zum Dirigent, dies war für den Pariser eine Umstellung. Seine Anweisungen sind klar strukturiert und gut verständlich. Wenn sich die Trainingssprache einmal ins Englische wandelt, ist Darren zur Stelle. Auch er bringt viel Erfahrung mit. In Australien ist vor allem die Spielvariante Rugby League sehr beliebt.

Die beiden Trainer verstehen sich blendend, Hans ist großer Australienfan. Für den Mannschaftskader hätten die Coaches gern ein paar mehr Akteure mit internationaler Erfahrung. „Wir haben im Vergleich zu anderen Teams kaum Spieler aus großen Rugbynationen. Hier spielen fast nur Studenten, die häufig vorher noch nicht viel mit der Sportart zutun hatten“, sagt Hans. Ein Uni-Sportverein lebt zwangsläufig von der Fluktuation. Gute Spieler kommen, sie gehen allerdings auch irgendwann wieder. Das Studium von Hans dauert noch zwei Jahre. Auch er wird danach Jena verlassen, will bis dahin ein neues Trainergespann einarbeiten. Ihm gefällt, wenn seine Männer ihr Bestes geben. Ihm missfällt, dass die Konzentration im Spiel nur 20 bis 30 Minuten anhält. Ein Rugbyspiel dauert jedoch 80 Minuten.

Alleine reißt du nichts im Rugby

Woran es genau liegt, kann sich auch Kenny Jandausch nicht erklären. Er ist einer der Ballverteiler im Team, die verbindende Schnittstelle zwischen Sturm und Hinterreihe. „Traditionell kommen wir schwer in eine Saison rein. Aber diesmal haben wir von Spiel zu Spiel leider zusätzlich nachgelassen. Kollektiv und Kontinuität stimmen noch nicht. Alleine reißt du nichts im Rugby“, sagt Jandausch, der vor acht Jahren mit dem Sport anfing. Damals wurden die Eindrücke aus dem Fernsehen mit Freunden locker leicht auf der Wiese nachgespielt. Doch locker leicht reicht nicht, um in der 2. Bundesliga Ost zu bestehen. „Jede Mannschaft ist schlagbar, wir dürfen nicht aufgeben und müssen bis zum Schluss kämpfen“, sagt Cheftrainer Hans. Auch wenn drei Stunden Training pro Woche dafür zu wenig seien.

Um die 20 Spieler sind es diesmal, 0 Grad Celsius zeigt das Thermometer. Dennoch agiert mancher in kurzer Hose. Co-Trainer Darren musste kurzfristig absagen. Ein Trainingsspiel bildet den Abschluss. Einer behält die Mütze auf und das Geschehen im Blick. Der, den sie liebevoll Hans nennen.