Eisenberg. Spitzenspiel in der Thüringenliga zwischen Eintracht Eisenberg und Wismut Gera am Samstag.

Eisenberg freut sich auf Wismut

Das Spitzenspiel in der Fußball-Thüringenliga steigt am heutigen Samstag im Eisenberger Schortental, wo der Tabellenzweite BSG Wismut Gera beim viertplatzierten SV Eintracht Eisenberg anzutreten hat. Schiedsrichter Marko Gaßmann wird um 14 Uhr anpfeifen. Beide Teams trennt lediglich ein Punkt in der Tabelle. In der Vergangenheit hatte zumeist die Wismut das bessere Ende für sich. Das letzte Heimspiel allerdings gewann Eintracht und ist nicht nur deswegen vor heimischer Kulisse top motiviert. Spannend wird auch das Duell der beiden Toptorjäger. Während Eisenbergs Niclas Stäps auf bisher elf Saisontreffer kommt, netzte sein Gegenüber Rico Heuschkel bereits 21 Mal ein.