Es paddelt auf der Weißen Elster

Gera. Die Slalomkanuten Neele Krech und Ludger Schindler haben den gesamten Winter über fleißig trainiert

Es wird wieder gepaddelt auf der Weißen Elster hinter dem Zwötzener Karl-Harnisch-Sportzentrum. Nach der neuen Thüringer Verordnung dürfen sich Kinder unter 14 Jahren in Gruppen bis zu fünf Personen draußen wieder sportlich betätigen. Vorher war das nur Landeskadern erlaubt.

„So neu ist das aber gar nicht. Unter freiem Himmel haben Neele Krech und Ludger Schindler eigentlich den ganzen Winter über in ihren Booten gesessen. Das war allemal besser als nichts zu tun“, erklärt Trainer Dirk Krech, der sich bei der Betreuung der Einheiten mit Yannick Reichenbach abwechselt. Dem Lehramtsstudenten kommt Corona und das mittlerweile dritte Online-Semester in dieser Hinsicht hingegen. „Ich bin fast immer in Gera. Dadurch können wir sehr individuell arbeiten. Ich hoffe, das zahlt sich aus, wenn es irgendwann mit Wettkämpfen losgehen sollte“, so Yannick Reichenbach.

Am 1./2. Mai wären die Zwötzener Gastgeber der Ostdeutschen Gruppen-Meisterschaft gewesen. „Wir waren gut vorbereitet. Vielleicht dürfen wir trotzdem irgendwann einmal einen solch großen Wettkampf ausrichten“, sagt Nadine Krech, die ihre Tochter Neele in den letzten Wochen oft zum Training begleitete und im Winter frierend den Fluss auf- und ablief.

Platz in Juniorenauswahl ist Ziel

Bei den Krechs zu Hause in Kaimberg dreht sich ohnehin fast alles um den Kanuslalom. Die große Tochter Lucie ist auf dem Sportgymnasium in Leipzig und will sich Ende Mai in Markkleeberg für die DKV-Junioren-Auswahl qualifizieren, um 2021 an Europa- und Weltmeisterschaften teilzunehmen. „Sie konnte die letzten Monate durchtrainieren, war durch keinerlei Krankheiten gehandicapt. Zuletzt durfte sie im Kanupark in Markkleeberg als Streckenvorfahrt bei der Elite ran. Dort konnte sie sich zusätzliches Selbstvertrauen holen“, verrät Mutter Nadine Krech.

Für Neele Krech und Ludger Schindler sind Wettkämpfe noch in weiter Ferne. Der Schüler-Länderpokal im Juni in Hildesheim ist noch nicht abgesagt. Für die Siebentklässlerin von der Integrierten Gesamtschule und den Achtklässler vom Goethegymnasium bildet das Training eine willkommene Abwechslung. „Es ist schon blöd, dass es erst einmal keine Wettkämpfe gibt. Aber wir sind trotzdem motiviert“, erklärt die doppelte deutsche Schüler-B-Meisterin des Vorjahres, die nun in die nächsthöhere Altersklasse aufrückt. Geduldig haben sie in den letzten Tagen Kopftore geübt, um den Stangenwald in Zukunft noch schneller passieren zu können und der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen bei den Wettkämpfen, die es irgendwann wieder geben wird.