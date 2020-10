Das am Sonntag geplante Spiel des FC Carl Zeiss Jena beim Bischofswerdaer FV 08 fällt aus. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband am Freitag mit. Hintergrund ist ein Corona-Fall in der Bischofswerdaer Mannschaft.

„Zum weiteren Verlauf können aktuell keine Aussagen getroffen werden, da noch nicht alle Spieler einen Anruf des jeweiligen Gesundheitsamtes erhalten haben“, teilte der sächsische Regionalligist nach Bekanntwerden des Corona-Falls auf seiner Internetseite mit. „Mit der Spielabsage wollen wir Spieler, Funktionsteam, unsere Gäste des FC Carl Zeiss Jena und auch alle Zuschauer vor weiteren Infektionen schützen.“

Die Partie sollte im Stadion Müllerwiese in Bautzen stattfinden. 250 Fans aus Jena hatten ihre Reise angekündigt, um den FC Carl Zeiss zu unterstützen. Jena belegt derzeit den dritten Platz in der Regionalliga Nordost und wollte den fünften Sieg in Folge schaffen. Zu einem möglichen Nachholtermin ist noch nichts bekannt.

Kein Testspiel als Ersatz

„Wir müssen noch beraten, welches Ersatzprogramm wir planen“, sagt Jenas Sportdirektor Tobias Werner. Auszuschließen sei aber, dass sich auf die Kürze der Zeit ein Testspielgegner fürs Wochenende findet. Für die Jenaer kommt es damit zu einer noch längeren Spielpause, weil der Regionalligist auch am kommenden Wochenende kein Pflichtspiel zu absolvieren hat. Hintergrund ist, dass die höherklassigen Teams in diesem Jahr nicht an der zweiten Hauptrunde im Thüringer Vereinspokal teilnehmen, sondern erst ab der dritten Runde im Lostopf vertreten sind. Das nächste Punktspiel des FCC ist für Sonntag, 18. Oktober, angesetzt. Dann gastiert der Chemnitzer FC in Jena.

Erste Absage für FC Carl Zeiss Jena wegen Corona-Fall

Für den FC Carl Zeiss Jena ist es die erste Spielabsage wegen einer Corona-Infektion in einer gegnerischen Mannschaft. Die Zeiss-Spieler sind bislang von einer Infektion verschont geblieben. Betroffen war hingegen jüngst das Zweitliga-Basketball-Team von Science City Jena, das wegen der Infektion von Spielern der zweiten Mannschaft in Quarantäne musste. Die Basketballer haben dadurch einen Teil ihrer Saisonvorbereitung verpasst und müssen nun den Rückstand in den verbleibenden Wochen aufholen.

FC Carl Zeiss-Trainer Kunert will noch drei Neue