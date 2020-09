Jena. Von Nackedei bis Flutlichtlapsus: Was im DFB-Pokal beim Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem SV Werder Bremen geschah.

FC Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen: Das passierte am Rande

Das Spiel des Jahres im Ernst-Abbe-Sportfeld fand vor einer bescheidenen Kulisse von 1600 Zuschauern statt. Mehr ließ das Gesundheitsamt aufgrund der Corona-Pandemie für die Partie im DFB-Pokal zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem SV Werder Bremen nicht zu. Die anwesenden Fans machten aber viel Stimmung. Was am Rande der Partie passiert ist, haben wir in unseren Splittern notiert.