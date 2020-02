Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena II weiterhin ungeschlagen

Beim FC Carl Zeiss Jena gibt es derzeit zwei Männermannschaften, die auf die Regionalliga zusteuern. Eine mit schlechten Leistungen, eine mit guten.

Die Zeiss-Youngster sind in der Oberliga seit Mitte Oktober ungeschlagen. Auf Grund des mit 2:0 (0:0) am Freitagabend gewonnenen Auftaktes in die Punktspielrunde des neuen Jahres in Martinroda durften sich die Nachwuchskicker erstmals kurzzeitig die Tabelle von oben anschauen. Freilich nur einen halben Tag, weil Luckenwalde nachzog, ebenfalls dreifach punktete, so die alte Konstellation wieder herstellte.

Es war kein Selbstläufer beim abstiegsgefährdeten Neuling, der, wie einige Konkurrenten auch, mit Marc Andris einen ehemaligen Zeissianer in seinen Reihen hat. Erst ein paar taktische Umstellungen und die klare Forderung von Trainer Christian Fröhlich in der Halbzeitpause, schneller, direkter zu agieren mit weniger Ballberührungen führten zum Erfolg. Allerdings hatten die Gastgeber auch einen offensiven Plan. Sie brachten den Torjäger der Aufstiegssaison, Benjamin Hertel, der in der 57. Minute die Kugel jedoch über das Jenaer Gebälk jagte.

Ein glücklicheres Händchen bewies Jenas Coach. Maximilian Weiß war gerade vier Minuten auf dem Feld, als er die Kugel nach schulmäßigem Rückpass Niclas Fiedlers von der Grundlinie mit strammen Schuss hoch in die Maschen jagte – 0:1 (64.). Nach ähnlichen Spielzügen hatte es auf beiden Seiten im ersten Durchgang schon gute Gelegenheiten gegeben. Chris Griebel für die Gastgeber (27.) und Zak Paulo Piplica verzogen knapp (43.). Pech hatte ebenso Jenas Finn Modler mit einem Pfostenschuss gehabt (21.).

Mit zunehmender Spieldauer dominierte Zeiss die Partie immer mehr. Die Entscheidung fiel per Foulelfer. Weiß schickte Modler mit Traumpass. Oberligadebütant Mohammed Al Saeed konnte ihn nur abräumen, sah für die Notbremse „Rot“. Maximilian Schlegel verwandelte zum 0:2 (80.).

