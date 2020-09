Neuer Offensivspieler will zum FC Carl Zeiss Jena kommen

Beim FC Carl Zeiss Jena ging eine Zusage für einen Transfer ein. Mit Enes Küc will sich ein neuer Spieler dem Regionalligisten anschließen und soll die Probleme in der Offensive mildern. Nur noch letzte Details sind zu klären.

Unter Kunert schon überzeugt

Der 23 Jahre alte Küc spielte vorige Saison unter dem heutigen Jenaer Cheftrainer Dirk Kunert beim Berliner AK, erzielte in 22 Spielen acht Tore. Er ist kein zentraler Stürmer, also der eigentlich gesuchte Neuner, sondern fühlt sich vor allem im offensiven Mittelfeld zu Hause. Fußballspielen hatte er bei Tasmania Berlin gelernt und war über den Nachwuchsbereich des VfL Bochum zur zweiten Mannschaft des Hamburger SV gekommen. In der dritten Liga lief Küc bereits für die Würzburger Kickers auf.

Der Spieler hatte auf Angebote aus der dritten Liga gehofft, allerdings fand sich bislang kein Verein. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über das Jenaer Interesse an Küc berichtet. Nach Informationen unserer Zeitung will der Spieler nun der FCC-Offerte folgen. Läuft alles optimal, möchten die Jenaer Anfang der Woche den Vertrag fixieren. Derzeit ist Küc vereinslos, ein Transfer deshalb ohne Ablöse möglich. Möglicherweise hilft der Spieler schon im nächsten Ligaspiel gegen seinen Ex-Verein.

Absagen von anderen Kandidaten

In den vergangenen Wochen hatte sich immer deutlicher abgezeichnet, dass noch ein Vollstrecker für die Offensive benötigt wird. Kandidat Mathias Fetsch entschied sich gegen die Jenaer Offerte und wechselte vom Halleschen FC zu den Offenbacher Kickers. Der ebenfalls angefragte Soufian Benyamina hofft auf einen höherklassigen Vertrag.

Die Offensive des FC Carl Zeiss ist derzeit mit nur einem Mittelstürmer bestückt. Eigengewächs Vasileios Dedidis hat in den Regionalliga-Spielen schon zweimal getroffen, ist aber erneut verletzt ausgefallen. So vertreten ihn meist Außenstürmer wie Pasqual Verkamp oder Maximilian Oesterhelweg. Gegen Werder Bremen lief der Allrounder Dominik Bock in der vordersten Linie auf.

