FC Carl Zeiss Jena: René Eckardt will Jubiläum mit Sieg krönen

„Ich bin stolz darauf, dass ich so viele Spiele für meinen Heimatverein und meine Heimatstadt machen konnte“, sagt René Eckardt. Er läuft am Wochenende zum 300. Mal in einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena auf. Der Gegner heißt FSV Luckenwalde (Samstag, 13.30 Uhr).