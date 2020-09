Jena. In ungewohnter Farbe läuft der FC Carl Zeiss Jena gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen auf: So sehen die Trikots aus.

Der FC Carl Zeiss Jena tritt mit einem Sondertrikot gegen den SV Werder Bremen an. Die Jenaer spielen in Anthrazit mit blauer Beflockung, wenn sie am Sonnabend den Fußball-Bundesligisten im DFB-Pokal begrüßen (Anstoß 20.45 Uhr). Der Klub hat ein Thüringer Unternehmen als Partner gefunden.