Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Weiterer Spieler vom FC Rot-Weiß Erfurt

Der FC Carl Zeiss Jena will noch am heutigen Dienstag einen weiteren Transfers realisieren, um die Mannschaft für die Regionalliga zu stärken. Theodor Bergmann vom 1. FC Kaiserslautern, der seine Ausbildung beim FC Rot-Weiß Erfurt genossen hatte, kommt nach Jena.

Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern aufgelöst

Bergmann löste diese Woche seinen Vertrag in Kaiserslautern auf, weil er dort zu wenig Einsatzzeiten bekommen hatte und sich keine wesentliche Besserung für die neue Saison verspricht. Eine Transfergebühr müssen die Jenaer für den zentralen Mittelfeldspieler, der auch mit dem Drittligisten Viktoria Köln im Gespräch war, nicht entrichten. Bergmann unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option auf eine Verlängerung um ein Jahr.

Zwei Rot-Weiße sollen FC Carl Zeiss Jena voranbringen

Der in Bad Langensalza geborene Bergmann hat mit seinen 23 Jahren bereits 95 Drittligaspiele absolviert, die meisten davon für den FC Rot-Weiß Erfurt. Der Thüringer soll zur festen Achse im Mittelfeld gemeinsam mit dem ebenfalls von Rot-Weiß stammenden Matti Langer spielen.

Rechtsverteidiger Lucas Stauffer (25) hatte am Montag einen Vertrag in Jena unterschrieben. Der US-Amerikaner lief in der vergangenen Saison für Wacker Nordhausen auf.

Diese Spieler zählen zum Regionalliga-Kader

Mit den beiden Verpflichtungen steigt die Zahl der Spieler im Kader des FC Carl Zeiss Jena auf 20. Für die Torwartposition sind Flemming Niemann und Lukas Sedlak gebunden, hinzu stößt Kevin Kratzsch von den A-Junioren. Als Verteidiger gehören Marius Grösch, Maximilian Rohr, Felix Müller, René Lange, Kevin Wolf, Eric Voufack, Niclas Fiedler und Lucas Stauffer dem Kader an. Im Mittelfeld sind René Eckardt, Justin Schau, Matti Langer, Can Düzel und Theodor Bergmann gebunden. Im Sturm stehen Dominik Bock, Niklas Jahn, Vasileios Dedidis und Pasqual Verkamp unter Vertrag. Allerdings sind derzeit einige Spieler angeschlagen.

Der FC Carl Zeiss Jena tritt am Dienstagnachmittag um 16 Uhr gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz an. Die Partie gegen den Ligakonkurrenten im Ernst-Abbe-Sportfeld findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.