Jena. Ein Interview mit dem Torschützen Maximilian Oesterhelweg: Was der Spieler des FC Carl Zeiss Jena nun fordert.

Am Freitag stand sein Einsatz noch infrage: Im Gespräch verrät Maximilian Oesterhelweg, wie er doch noch fürs Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FSV Luckenwalde fit geworden ist. Beim 2:0 am Sonnabend trug er sich sogar in die Torschützenliste ein.