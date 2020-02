Tanna. In den Testspielen der Fußball-Kreisligisten zeigen sich einige Teams in guter Verfassung. Hier und da gibt es aber auch Nachholebedarf.

FC Chemie Triptis in guter Frühform

In Tor- und über weite Strecken auch in Spiellaune präsentierte sich die SG Grün-Weiß Tanna im Spiel gegen den in der Kreisklasse Hof spielenden TuS Töpen. Dementsprechend positiv fiel auch das Fazit von Trainer Frank Heinisch nach dem 5:1-Sieg aus: „Es war ein gutes Spiel von uns, ein gelungener Test, weil die Mannschaft auch spielerisch viel abgerufen hat von ihrem Potential. Zwischendrin haben wir zwar etwas die Linie verloren, aber es ist in der Vorbereitung normal, das man dies nicht alles konstruktiv durchbringt. Es war auch ein in der Höhe verdienter Sieg.“

Von Beginn an agierten die Grün-Weißen druckvoll und dominierten bis auf wenige Ausnahmen die Partie. So ergaben sich zwangsläufig Chancen und folgerichtig Treffer, die Woydt, Tino Kaiser, zweimal Karl Thrum und Tobias Golditz erzielten. Weitere Treffer verhinderten Latte und Pfosten oder der gut aufgelegte Gäste-Kepper. In einer etwas nachlässigen Phase kamen die nie aufsteckenden Gäste zum Ehrentreffer.

Triptis setzt Vorgaben bei 4:0-Sieg gut um

Auch die Verantwortlichen vom FC Chemie Triptis zeigten sich nach dem 4:0-Sieg gegen die in der 2. Kreisliga Vogtland spielende SG Pausa/Mühltroff zufrieden. So bilanzierte Co-Trainer Andre Nestvogel im Nachgang: „Unsere Vorgaben wurden von der Mannschaft größtenteils erfolgreich umgesetzt. Wir bestimmten das Spielgeschehen über die komplette Partie und hätten mehrfach das Ergebnis erhöhen können. Am Ende war es ein guter Test. Unsere in der zweiten Halbzeit eingesetzten A-Junioren fügten sich sehr gut ein und bereicherten die Partie.“ Herausragend vor allem der dreifache Torschütze Enev, der aber auch von Daniel Weiß, Stöckel und Staps mustergültig in Szene gesetzt wurde. Ebenfalls erfolgreich war Denny Linke im Nachsetzen.

Mit einem 4:2-Auswärtssieg beim FV Bad Klosterlausnitz, immerhin Spitzenreiter der Kreisliga, Staffel A, setzte der SV Moßbach II ein dickes Ausrufezeichen. Obwohl die Wilfert-Elf früh in Rückstand geriet, drehte sie durch einen starken Auftritt die Partie. Der LSV 49 Oettersdorf ließ sich gegen die SG Möschlitz nicht überraschen und siegte standesgemäß mit 5:0, wobei Doppeltorschütze Julian Zölsmann den Torreigen eröffnete und beendete. Der FSV Hirschberg konnte gegen den FC Saaletal Berg nach einem frühen Rückstand kurz vor der Pause den Ausgleich durch Gablenz zum 1:1 erzielen, doch zu mehr langte es nach dem Wechsel nicht.

Ranis/Krölpa verliert auf der Zielgeraden

Die SG Ranis/Krölpa stand nach dem Ausgleichstreffer durch Brei im Spiel gegen den Kreisoberligisten SV Stahl Unterwellenborn vor einem Remis, doch in den letzten Minuten musste sich die Querengässer-Elf noch mit 1:3 geschlagen geben. Keine Chance hatte der FSV Schleiz II im Duell der beiden Landesklassenreserven in Bad Lobenstein, wo die Koseltaler mit 5:1 siegten. Trotz einer 2:0-Führung musste sich der SV 1990 Ebersdorf gegen den TSV Gahma mit einem 3:3 begnügen, wobei Schau per Strafstoß die zwischenzeitliche Gäste-Führung ausglich.