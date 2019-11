FCC II mit Remis in Eilenburg

Umstellungen brachten den Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena in der Fußball-Oberliga nicht aus dem Konzept, Platz zwei wurde verteidigt. Torjäger Dedidis gesperrt, die Abwehrspieler Paul Fromm und Max Gottwald durften mit der Ersten nach Köln. Dafür kamen Angreifer von oben, Niklas Jahn und Maximilian Weiß.

Nach zuletzt schwankendem Zweikampfverhalten, hatte Trainer Christian Fröhlich Freitagabend den Fokus auf Kompaktheit gerichtet. Das wurde umgesetzt, so der Anfangsoffensive der Gastgeber getrotzt. Sicherheit hinten gab Auftrieb im Angriff. Weiß zielte knapp daneben (13.). Niklas Jahn scheiterte frei vor dem Eilenburger Keeper (22.). Eric Voufack krönte die gute Leistung. Nach Querpässen von Nick Förster und Weiß knallte er das Leder aus 15 Metern zum 0:1 (33.) unter die Latte. Den Ausgleich verpassten Alexandros Dimespyra, Jenas Torhüter Sedlak parierte stark (38.), und per Kopf Sebastian Heidel, einstmals auch beim FCC ausgebildet. Nach der Pause ließen die Gäste weiterhin wenig zu, verpassten dafür die Entscheidung. Konter, oft über Weiß, der als Pendler zwischen Erster und Zweiter nach seinem Rhythmus sucht, wurden nicht perfekt ausgespielt. Die alte Fußballerweisheit bewahrheitete sich in der Nachspielzeit. Wenn Du vorne nicht ..., kriegst du hinten einen rein. Tim Bunge zirkelte einen Freistoß unhaltbar ins Eck – 1:1 (90. + 2). Zu allem Überdruss hätte der Freistoß eigentlich in die andere Richtung erfolgen müssen.