Zwei Spieler nach Partie gegen FC Carl Zeiss Jena kollabiert: Kritik am Nordostdeutschen Fußballverband

Jena. Dramatische Szenen in der Regionalliga Nordost: Trainer André Meyer spricht im Interview über den Kollaps zweier Spieler und die Vorgeschichte.

Zwei Spieler des Berliner AK sind nach Schlusspfiff der Partie beim FC Carl Zeiss Jena kollabiert. Beide hatten vor kurzem eine Corona-Infektion überstanden. Wir haben am Wochenende mit dem Trainer des Berliner AK, André Meyer, gesprochen. Er lobt den Rettungseinsatz in Jena, findet aber deutliche Worte der Kritik am Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV).

Wie geht es Ihren Spielern?

Wir müssen die Nachuntersuchungen abwarten. Das am Samstag geplante Training haben wir vorsorglich abgesagt. Alle Spieler müssen die Situation verarbeiten.

„Ich bin dankbar, dass es glücklicherweise in Jena passiert ist und nicht woanders“

Was war passiert?

Kwabenaboye Schulz war nach Abpfiff kurzzeitig bewusstlos, wurde von anderen Spielern aufgefangen. Die Ärzte und Sanitäter haben schnell eingegriffen, ihm Sauerstoff gegeben. Ugur Tezel hatten wir schon in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Er saß in der Kabine, war zwar ansprechbar, aber abwesend. Er hatte ebenfalls einen Kollaps, wurde von den Rettern am Boden stabilisiert. Ich bin dankbar, dass es glücklicherweise in Jena passiert ist und nicht woanders.

Wie meinen Sie das?

Ärzte, Sanitäter, der Jenaer Mannschaftsarzt und das Trainer- und Betreuerteam des FC Carl Zeiss Jena haben vorbildlich reagiert. Ihnen gebührt ein riesiger Dank.

Auf eigene Gefahr mit nach Berlin gefahren

Wie hat Ihre Mannschaft reagiert?

Es war sehr emotional, nicht nur für die beiden. Mehrere Spieler, die ebenfalls eine Covid 19-Erkrankung überstanden haben, fragten sich, ob nicht auch sie es sein könnten, die da liegen. Zum Glück stellte sich Besserung ein. Die Jungs sollten eigentlich zur Nachkontrolle in Jena bleiben. Beide haben sich entschieden, die Nachsorge in Berlin zu erledigen. Wir haben die Herzfrequenzen im Bus weiter kontrolliert. Es gab keine Auffälligkeiten.

Wie viele Spieler hatten sich mit Corona infiziert?

Insgesamt eine zweistellige Zahl. Am Freitag standen fünf kürzlich Genese in der Startelf. Wir mussten schon nach 20 Minuten das erste Mal wechseln, haben das Kontingent komplett ausgeschöpft. Wir sind am Anschlag gewesen, keiner konnte nach Abpfiff mehr laufen. Vier Spiele in elf Tagen nach der Quarantäne waren zu viel.

Zweierlei Maß bei Spielverlegungen?

Warum haben Sie keine Spielverlegung beantragt?

Es wurde immer gesagt, dass wir spielen müssen, wenn wir 14 Spieler – zur Not aufgefüllt mit Jugendspielern – haben. Wenn das der Umgang miteinander ist, dann werden es nicht die letzten beiden Spieler sein, die in Situationen reingehen, in die sie gesundheitlich nicht dürften. Wenn ich höre, dass der NOFV das Spiel von Auerbach in Jena verlegt hat, weil kein Torhüter einsatzbereit war, passt das nicht zusammen.

Wie geht es weiter?

Ich weiß nicht, ob ich die beiden nächsten Sonntag wieder auf den Platz schicke. Ich kann es nicht verantworten. Und wer garantiert mir, dass die acht anderen, die dasselbe durchgemacht haben, am Sonntag nicht die nächsten sind?

