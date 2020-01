FV Rodatal Zöllnitz II droht der Zwangsabstieg

Die Fußballer der zweiten Männermannschaft des FV Rodatal Zöllnitz könnten eigentlich zufrieden sein mit dem bisherigen Abschneiden in der Kreisliga, Staffel A des KFA Jena-Saale-Orla. Im Sommer 2019 schafften sie den sportlichen Aufstieg. Ein halbes Jahr später findet sich das Team mit 15 Punkten auf Rang elf in der Tabelle wieder.

Doch den Zöllnitzern droht möglicherweise im Sommer 2020 die sofortige Rückkehr in den Kreisklassen-Fußball. Zwangsweise. Denn die erste Zöllnitzer Mannschaft ist eine Spielklasse höher in der Kreisoberliga bei Halbzeit akut abstiegsgefährdet. Steigt Zöllnitz I ab, muss die Zweite automatisch eine Klasse runter. „Die Priorität im Verein liegt ganz klar auf der ersten Mannschaft. Dem werden wir in der Rückrunde alles unterordnen. Wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum, da wäre ein Doppel-Abstieg nicht besonders gut für die gesamte Stimmung im Umfeld des Vereins“, sagte Raik Baumgart (35), der zusammen mit Andre Dennstedt die zweite Zöllnitzer Mannschaft betreut.

Für die bisherige Hinrunde in der Kreisliga hatte Baumgart nur ein Wort parat: Wundertüte. „Man kann sich auch kaum auf einen Gegner einstellen, da sie so unterschiedlich auftreten. Das ist schon verrückt. Ich verfolge ja schon eine geraume Zeit diese Kreisliga. So eine Ausgeglichenheit wie in diesem Jahr gab es schon lange nicht mehr.“

Die deutlichen Niederlagen gegen den SV Klengel-Serba 09 (1:5) und gegen die zweite Mannschaft des FSV Grün-Weiß Stadtroda (2:6) waren die sportlichen Tiefpunkte. „Wenn ich aber alle unsere Spiele noch einmal Revue passieren lasse, komme ich trotzdem zu der Erkenntnis, dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken brauchen“, sagte Baumgart.

Das Spiel der Spiele war nicht nur für ihn der völlig überraschende 8:3-Kantersieg im Derby-Rückspiel beim Nachbarn Kickers Maua. „Das war ein Nachmittag, da klappte bei uns einfach alles. Das war schon ein utopisches Spiel“, sagte der FV-Mann. Ein gesicherter Mittelfeldplatz sollte möglich sein, „dazu brauchen wir noch fünf, vielleicht sechs Siege. Das müsste machbar sein. Dann sollten wir mindestens Drittletzter werden“, sagte der 35-Jährige.

Als Staffelfavoriten sieht Baumgart den amtierenden Staffelmeister SV Jenapharm Jena und den SC Empor Mörsdorf. „Wir hatten Glück, dass bei unserem Spiel gegen Mörsdorf Marcus Willner gefehlt hatte. Er ist ein Unterschiedsspieler“, sagte Baumgart über das 2:1 Ende November.

Sollte das Szenario eintreten und beide Teams absteigen, wird weiter Fußball gespielt im Rodatal. „Mit Stand jetzt werden wir auch im Herbst zwei Mannschaften im Spielbetrieb haben. Unsere ganzen Hoffnungen ruhen auf dem Nachwuchs. Wir haben jetzt schon vier, fünf A-Junioren, die wir nach und nach im Männerbereich einbauen.“