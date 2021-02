Greizer Ringer bereiten sich auf neue Bundesliga-Saison vor

Greiz. Die Ringer des RSV Rotation Greiz bereiten sich auf die neue Bundesliga-Saison vor, die im September starten soll. Geklärt werden muss, in welcher Form.

Ringen ist keine leichte Sportart – und die Ringkämpfer tun sich wieder einmal schwer, einen Bundesligamodus zu finden. Beschlossene Sache ist, dass die Bundesliga in dieser Form in die letzte Saison geht, der Deutsche Ringer-Bund will die einst abgeschaffte zweite Bundesliga wieder etablieren.