Handballerfasching beim SV Hermsdorf: „Keiner ist sich zu fein, zum Obst zu machen“

Er habe das als ungerecht empfunden. Sehr ungerecht sogar. „Das war einfach nur gemein“, sagt Steffen Reis und lacht anschließend herzhaft. Reis spielt auf seinen Erstkontakt in Sachen Handballerfasching im Jahr 1978 an. B-Jugend-Tage für den einstigen Protagonisten der 1. Mannschaft und jetzigen Geschäftsführer der Handball-Marketing Hermsdorf GmbH. Damals habe er erstmals von besagtem Fasching gehört – und durfte prompt nicht mitmachen. Die Jungs von der B-Jugend waren nämlich außen vor, mussten sich gedulden, bis sie denn die nächste Altersstufe erreicht hatten. Bei der weiblichen B-Jugend war die Handhabung jedoch eine ganz andere. Die jungen Frauen durften nämlich am Handballerfasching teilnehmen.

Mit solchen Ungerechtigkeiten muss sich Steffen Reis am heutigen Sonnabend jedoch nicht herumschlagen, wenn denn der berühmt-berüchtigte Handballerfasching des SV Hermsdorf zum nunmehr 50. Mal über die Bühne geht. Reis und seine Frau Cornelia Nidoschefsky-Reis geben sogar das Prinzenpaar. Der ganz große Auftritt also.

An sein erstes Wirken bei dem bunten Stelldichein kann sich Reis noch lebhaft erinnern. Wir schreiben das Jahr 1985. Der Handballer hatte gerade die vermaledeite NVA überstanden und gehörte nun zur 1. Mannschaft der BSG Motor Hermsdorf. Natürlich standen allen Zeichen auf Männerballett. Zu den Schunkel-Klängen von „An der Nordseeküste“ von Klaus & Klaus machten die Handball-Herren einen auf Mikhail Baryshnikov. „Monatelang haben wir dafür geübt. Schritt für Schritt, immerhin ist das ja ein recht langsames Lied. Und was waren wir aufgeregt. Heute würde da wohl gar niemand mehr hinschauen“, sagt Steffen Reis, der sich am anderen Ende der Leitung vor Lachen biegt. Zum quasi Handball-Ensemble gehörten u.a. auch Torwart Wolfram „Sattel“ Schneider und Uwe Remme.

Seit jenen Tagen nun war Steffen Reis immer mit von der Partie, außer in jenen zwei Jahren, als er für den HSV Ronneburg spielte. Und der 56-Jährige ist stolz darauf, dass es den Handballerfasching immer noch gibt, denn das närrisch-sportliche Treiben stand auch schon einmal kurz vor dem Aus „Da hatte sich niemand mehr gekümmert, und damit der Fasching nicht ausfällt, haben wir ihn den zwei Jahren in der Kohlrabi-Schänke in der Gartenanlage bei der Schillerstraße veranstaltet. Da waren wir gerade mal 30 bis 40 Leute oder so“, erinnert sich der Handball-Haudegen an die eher bescheidenen Feierlichkeiten der Jahre 2014 und 15.

Dass es danach weiter ging, hat man auch Holger Posse zu verdanken. Der Physiotherapeut des SV Hermsdorf und DJ machte sich dafür stark, dass der Handballerfasching ein neues Domizil fand und auch wieder in einem größeren Maßstab über die Bühne ging. Entweder richtig oder gar nicht, habe Posse, der seit 1997 für die Musik und auch die Moderation verantwortlich ist, damals seinen Mitstreitern zu verstehen gegeben. Er stellte den Kontakt zu „Holgers Bergstüb’l“ her, in dem die Handball-Närrinnen und Narren seit 2016 feiern. Bis 1990 war das Sportlerheim der Ort des Geschehens, anschließend wurde bis 1999 im Feuerwehrheim in Oberndorf getanzt. Danach mieteten sich die Handballer in den Hermsdorfer Rathaussaal oder den Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz ein, bevor sie 2014 und 15 etwas kleinere Faschingsbrötchen buken. 1991 fiel der Fasching indes aus, da in jenen Tagen der Zweite Golfkrieg tobte. Der damalige Abteilungsleiter Christian Bauer, religiöser Mensch und Pazifist, betrachtete es als nicht vereinbar, unter solchen Gegebenheiten zu feiern. Holger Posse, der so etwas wie das Gedächtnis der Kreuzritter ist, weiß dann auch zu berichten, dass man sich in Sachen Handballerfasching ein wenig von Bürgel inspirieren ließ. Denn dort gab es eine Feldhandball-Mannschaft, die seit Mitte der 60er-Jahre ihren eigenen Fasching zelebrierte.

Jedes anwesende Handball-Team des SV Hermsdorf beim Fasching steuert stets einen Beitrag zum Programm bei, der jedoch nicht übertrieben professionell daherkommen muss. Vielmehr würde das anwesende Publikum so manch holprige Präsentation weitaus mehr honorieren, schließlich sei man ja einander nicht fremd. Und es soll ja schließlich auch gelacht werden dürfen. Laut Reis würden sich die Männer der legendären 3. Mannschaft des SV Hermsdorf durch besondere Einsatzbereitschaft alljährlich beim Fasching auszeichnen. Doch auch die 1. Mannschaft würde seit ein paar Jahren dank recht ambitionierter Programme das Publikum wieder regelmäßig verzücken. Federführend sei diesbezüglich ein gewisser Martin Ehm. So sollen die Herren der Handballschöpfung auch schon einmal zu den treibenden Rhythmen von „Single Ladies“ von Beyoncé die anwesenden Frauen um den Verstand gebracht haben – so will es zumindest die Legende. „Die 1. Mannschaft ist schon immer der Höhepunkt des Abends gewesen“, berichtet Reis.

Und auch Steffen Reis hat sich schon nach Leibeskräften in das Programm eingebracht – und das im wahrsten Sinne des Wortes. 1990 trat er zusammen mit Andreas „Der Lange“ Weise auf, wobei der Zwei-Meter-Hüne, mit dem Reis heute stets am Grill während der Heimspiele des SV Hermsdorf steht, den weiblichen Part gab. Beide tanzten zu „Lambada“, und laut Reis habe Weise nicht ein einziges Mal den Boden berührt. „Ich war danach fix und fertig.“

Im selben Jahr gaben die Männer „Fischer Ludrian“ zum Besten, ein Singstück, welches die sexuellen Abenteuer samt einhergehenden Nebenwirkungen des besagten Fischers zum Inhalt hatte. Reis höchstpersönlich gab den Ludrian und hatte für seine Darbietung stets einen Pinsel an markant-männlicher Stelle platziert. Damit jener Pinsel nun auch ordentlich Manneskraft symbolisierte, er nicht windschief im Raum hing, hatte er ihn an dem einen Ende mit etwas Angelschnur fixiert. Das andere Ende trug er als Schlaufe um den Hals. Als nun die erboste Frau des Fischers – gespielt von Andreas Weise – sich den Pinsel schnappen wollte, habe er noch im letzten Moment realisiert, dass er die Angelschnur noch um seinen Hals trug, erinnert sich Reis. Er konnte noch reagieren, sich vom dem Stück Schnur um seinen Hals befreien. „Wahrscheinlich hätte mit der Lange dann auch noch den Kopf mit abgerissen“, sagt Reis. So oder so, die Anwesenden wären bei der Darbietung von „Fischer Ludrian“ reihenweise vor Lachen vom Stuhl gefallen. „Bei einem normalen Faschingsverein würde wahrscheinlich keiner über unser Programm lachen. Doch wir feiern die einzelnen Teams alleine schon deswegen, weil sie es einfach machen. Keiner ist sich zu fein, zum Obst zu machen“, sagt Reis.

Generell sei der Fasching für das Klima unter den einzelnen Mannschaften des SV Hermsdorf sehr wichtig, würde das „Wir-Gefühl“ ungemein beschwören, betont Reis. Außerdem könne man an der Resonanz auch ablesen, welchen Stellenwert die 1. Mannschaft in Hermsdorf und Umgebung gerade genießen würde. Hat das Team Erfolge zu verbuchen und steht in der Liga gut da, mangelt es oftmals auch nicht an Besuchern. So konnten für diesjährige Auflage des Faschings bereits 125 Karten im Vorverkauf abgesetzt werden. 2019 sah es diesbezüglich weitaus bescheidener aus.

Ach ja, der Fasching fungiert – wie sollte es auch anders sein – auch als Partnerbörse. Diverse Paare, die die Passion Handball teilen, hätten dort im Laufe der Jahre zueinander gefunden, wie denn Steffen Reis zu berichten weiß.