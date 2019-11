Hula-Hoop-Reifen an der Weitsprunggrube in Jena

Die Bilder, die der geübte Leichtathletik-Fan am Samstag in der Lauf- und Trainingshalle des LC Jena zu sehen bekam, waren gewöhnungsbedürftig. Da lagen farbige Hula-Hoop-Reifen auf dem Anlauf-Belag an der Weitsprunggrube. Da standen Bananenkisten auf der Laufbahn. Da lagen Medizinbälle am Wurfkäfig. Und überall hielten sich Mannschaften auf, die nacheinander die neuen Disziplinen in der Kinder-Leichtathletik absolvierten.

Jena war ein Vorreiter für den Freistaat. Ab Januar 2020 gibt es in Thüringen eine Wettkampfserie mit verschiedenen Vereinen als Gastgeber. Den Abschluss bildet das Landesfinale. Bereits seit 2013 wird das neue Wettkampfsystem getestet. Jetzt ist die Testphase auch im Thüringer Leichtathletik-Verband (TLV) beendet. „Die Mädchen und Jungen sollen spielerisch an die bekannten Disziplinen herangeführt werden“, sagte Jenny Plontke.

Die Studentin aus Fulda ist im LC Jena verantwortlich für die Kinder-Leichtathletik. Die LC-Verantwortliche machte die neuen Formen am Beispiel des Medizinball-Stoßens deutlich. „Das ist eine Vorstufe für das Kugelstoßen. Wir führen die jungen Menschen mit dem Medizinball langsam an die Kugel heran.“ In der U 8 gibt es eine 30-Meter-Hindernis-Sprintstaffel. In der U 10 geht der Hindernis-Staffellauf über 40 Meter. Aus dem Ziel-Weitsprung werden Wechselsprünge auf Zeit. In der U 12 geht es für die Hindernis-Sprintstaffeln über 50 Meter. Aus den Wechselsprüngen wird ein Fünfsprung. Dazu kommt der Team-Biathlon, bestehend aus Laufen und Werfen.

Neu ist in der Kinder-Leichtathletik auch der Team-Gedanke. Das gewohnte Siegerpodest für den Ersten, den Zweiten und den Dritten hat in den unteren Jahrgängen ausgedient. Jeder weibliche und männliche Teilnehmer erhält bei der Siegerehrung eine Medaille und eine Urkunde.

Unterm Dach des LC Jena sind 300 Kinder und Jugendliche organisiert, davon 200 im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Betreut werden sie von 15 Übungsleitern.