Ist der FC Carl Zeiss Jena eine Spitzenmannschaft?

Gelingt Pasqual Verkamp gegen Rathenow sein sechster Treffer für Jena in der Regionalliga?

Jena. Der Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena, Dirk Kunert, nennt sein entscheidendes Kriterium, was eine Spitzenmannschaft ausmacht.

Für Dirk Kunert ist das Spiel gegen Optik Rathenow (Sonntag 13.30 Uhr, live im MDR-Stream) die Nagelprobe, ob das Team des FC Carl Zeiss Jena wirklich eine Spitzenmannschaft ist. Eine solche trete nämlich auch gegen vermeintlich schwache Gegner hochkonzentriert an. „Wer diesen Anspruch hat, muss die Aufgabe in Rathenow meistern“, sagt der Coach vorm Duell gegen den Tabellen­vorletzten – auch wenn es am Freitag eine Hiobsbotschaft gab.