Kevin Vogel verlässt Empor Mörsdorf

Mörsdorf. Fußball: Der Kreisliga-Trainer aus Albersdorf konzentriert sich auf den Beruf und beginnt eine Fortbildung zum Logistik-Meister

Wenn man in den vergangenen Jahren über die Favoriten auf den Staffelsieg in der Kreisliga-Staffel Nord des KFA Jena-Saale-Orla sprach, wurde fast immer der Name des SC Empor Mörsdorf genannt.

Das war auch mit der Verdienst von Trainer Kevin Vogel (39). Seit Anfang 2015 ist er verantwortlich für die erste Fußballmannschaft in Mörsdorf. Der Sprung in die Kreisoberliga blieb ihm verwehrt. Und auch in der kommenden Spielzeit 2021/22 wird er das Projekt Aufstieg in die höchste Spielklasse des KFA Jena-Saale-Orla nicht mehr angehen können.

Keine leichte Entscheidung

Vogel, 39 Jahre alt und wohnhaft in Albersdorf, hat den Vorstand der Mörsdorfer und die Mannschaft darüber informiert, dass er im Sommer aufhört. „Es sind ausschließlich berufliche Gründe“, sagte Vogel. Er beginnt am 8. Mai eine berufsbegleitende Fortbildung zum Geprüften Logistik-Meister. Die Fortbildung, die mit einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) endet, geht über zwei Jahre und fordert ihn vor allem an den Wochenenden.

„Die Entscheidung, in Mörsdorf aufzuhören, war keine einfache. Die letzten zwei Serien mit den vorzeitigen Abbrüchen wegen der Corona-Pandemie haben meine Entscheidung aber ein wenig erleichtert. Ich werde bald vierzig. Ich sehe in der Fortbildung für mich neue berufliche Perspektiven. Und die möchte ich unbedingt nutzen“, sagte Vogel.

Sein Arbeitgeber, die Firma Kontinent in Stadtroda, unterstützt ihn auf dem Weg. Die Zeit als Trainer in Mörsdorf will er nicht wissen. „Die schönen Momente überwogen, keine Frage, auch wenn uns der große Schritt nicht gelang“, sagte Vogel.

Aufstieg in Kreisliga

Als er die Mannschaft in der Winterpause 2014/15 übernahm, stand das Team in der unteren Hälfte der 1. Kreisklasse Nord. Mit Vogel ging es sofort aufwärts – bis auf Platz fünf. Ein Jahr später konnte auf dem Kunstrasenplatz „Im Teufelstal“ die Staffelmeisterschaft mit jeder Menge Champus gefeiert werden. Mörsdorf hatte sich bis zum Schluss ein packendes Duell mit dem FSV Grün-Weiß Stadtroda II geliefert.

Das erste Jahr in der Kreisliga beendete Mörsdorf auf einem ungefährdeten Platz sieben. Im Sommer 2018 ging es sogar hoch auf Platz vier. Es war das wohl sportlich beste Jahr der Mörsdorfer überhaupt. Bis zum Schluss gab es einen Vorkampf um den Staffelsieg zwischen dem SV Jenapharm Jena II, dem FC Thüringen Jena II, der SG Union Isserstedt und dem SC Empor.

Die Reserve vom FCT machte das Rennen. Gleich drei Vereine durften damals in die Kreisoberliga aufsteigen. Es waren Isserstedt als Zweiter, Eintracht Eisenberg II als Fünfter und der SV Jena-Zwätzen II als Sechster. Die Mörsdorfer hatten damals wie Jenapharm verzichtet. 2018/19 landete Mörsdorf in der bisher letzten Saison, die bis zum Schluss ausgespielt wurde, auf Position vier.

„Ich hinterlasse in Mörsdorf eine funktionierende Mannschaft. Ich konnte in meiner Zeit als Trainer viele Spieler weiter entwickeln“, sagte Vogel.