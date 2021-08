Landung in Schöngleina geglückt: Bundesligist 1. FC Köln in Thüringen zu Gast

Schöngleina. Zum DFB-Pokal-Spiel des FC Carl Zeiss Jena ist Bundesligist 1. FC Köln mit dem Flugzeug angereist – und im Saale-Holzland-Kreis gelandet.

Großes Ereignis für den Verkehrslandeplatz Schöngleina im Saale-Holzland-Kreis am Samstagnachmittag: Der Bundesligist 1. FC Köln ist am Sonnabend mit einer Chartermaschine gelandet und wird am Sonntag das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena absolvieren.

Der Teambus holt die Spieler ab. Foto: Tino Zippel

Eine Ausnahmegenehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes war notwendig, damit die Dornier 328 der Fluggesellschaft Private Wings auf dem Flugplatz landen durfte. Die Maschine wiegt 14 Tonnen, normalerweise dürfen in Schöngleina nur Maschinen bis 9,5 Tonnen starten und landen. Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung sicherten die außergewöhnliche Landung ab. Diese war nur möglich, weil gute Sichtflugbedingungen herrschten – sonst wäre ein Ausweichen auf einen Flughafen notwendig geworden.

Schaulustige verfolgen die Landung

Mehr als 100 Schaulustige verfolgten die Landung der Maschine, die weniger als eine Stunde unterwegs war. Das Kölner Trainerteam und die Spieler stiegen direkt aus dem Flugzeug in den Mannschaftsbus um, der nach Thüringen gekommen war. Anschließend fuhr das Team ins Hotel.

Die Kölner Mannschaft hatte am Samstagmorgen in Köln nochmals trainiert. Die Jenaer Mannschaft absolvierte ihr Abschlusstraining am Samstagvormittag. Trainer Dirk Kunert wird sein Team auf mehreren Positionen umstellen: In den ersten drei Punktspielen in der Regionalliga hatten die Jenaer nur einen Punkt geholt. Köln ist noch nicht in den Bundesliga-Spielbetrieb gestartet – unser Vorabcheck zu der Partie.

Pokalspiel im Jenaer Stadion ist ausverkauft

Das Pokalspiel findet am Sonntag ab 15.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Die Jenaer gehen als krasser Außenseiter in die Partie, die vor 2728 Zuschauern stattfindet. Das Stadion ist ausverkauft, weitere Karten werden nicht an der Tageskasse angeboten. Ein TV-Sternchen hat sich auch angekündigt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Kapazität nochmals reduziert: Das Stadion wird zu einer gut 15.000 Zuschauer fassenden Fußballarena umgebaut.