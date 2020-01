Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Medaillen für Jenas Leichtathlet David Krivan

Nachwuchs-Sprinter Malte Stangenberg (18) hat am Wochenende bei den Thüringer Leichtathletik-Einzelmeisterschaften aus Jenaer Sicht das wertvollste Ergebnis erreicht. Den Sprint über die 60 Meter gewann der Sportler des LC Jena in 6,86 Sekunden. Seine Siegerzeit im Finale ist die drittschnellste Zeit, die 2020 in Deutschland in der U20 bisher gelaufen wurde.

Fleißiger Medaillensammler war Niklas Huber (13) in der M13. Er gewann viermal Gold über 60 Meter, über 60 Meter-Hürden, im Weitsprung und im Kugelstoßen. Sogar auf fünf Medaillen brachte es sein Vereinskollege David Krivan (14) in der M15. Krivan kam auf fünfmal Edelmetall, darunter waren drei Goldene, eine Silberne und eine Bronzene. Der junge Mann gehörte zur siegreichen 4-x-200-Meter-Vereinsstaffel des LC Jena in der M 15. Krivan war Startläufer, dahinter folgten Fabio Schönfeld, Gustav Blumenstein und Schlussläufer Emil Streibart. Das Prädikat „bemerkenswert“ verdiente Krivans Siegerzeit im Sprint über 60 Meter mit 7,49 s. Der 14-jährige Geraer Schönfeld, der seit dem 1. Januar für den LC Jena startet, brachte es auf vier Medaillen (zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze). Kevin Brucha (17) gewann in der U 18 erwartungsgemäß Gold im Weitsprung mit 7,08 Meter. Zwei seiner Versuche lagen noch weiter, sie fanden aber keine Gültigkeit. Dreispringer Max-Ole Klobasa (18) knackte mit 7,05 Meter zum ersten Mal die Marke von sieben Metern. „Das ist schon beachtlich. Im Dreisprung springt er immer nach vorn, im Weitsprung muss man aber nach oben springen. Das ist technisch eine enorme Umstellung“, sagte sein Trainer Rico May. In seiner Spezial-Disziplin, im Dreisprung, reichten 14,88 Meter zum Titel. Klobasa musste dabei seine Anlaufgestaltung ändern. Er musste einen Bogen laufen, da die Stabhochsprung-Anlage im Wege stand. Lukas Peter (20) war der schnellste Starter bei den Männern – in Abwesenheit der starken Erfurter Sprintspezialisten Julian Reus und Julian Wagner. Peter, eigentlich 400-Meter-Hürdenläufer, verbesserte seine Bestzeit über die 60 Meter auf 7,09 Sekunden. Und auch über 200 Meter steigerte er sich – von 22,35 s auf 22,08 s. Die beste Leistung im Mädchen-Bereich steuerte Chantal Rimke bei. Die 14-Jährige, die aus Nordhausen zum LC Jena wechselte, stieß die drei Kilogramm schwere Kugel auf die Siegerweite von 14,50 Meter. Mit 23 Titeln, zwölf Silbermedaillen und 21 dritten Plätzen war der LC Jena der erfolgreichste Thüringer Verein bei den zweitägigen Hallenmeisterschaften vor dem Erfurter LAC.