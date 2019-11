Leichtathletik-Länderkampf 1982 bleibt für Neustädter unvergessen

Den Leichtathletik-Länderkampf zwischen den Nationalmannschaften der DDR und der USA im Ernst-Thälmann-Stadion in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, am 9. und 10. Juli 1982 wird Erhard Wachtelborn aus Neustadt/Orla nie vergessen. „Es war einer der schönsten Wettkämpfe überhaupt. An diesem Tag passte einfach alles. Das Wetter spielte mit. Im Stadion waren 36.000 Zuschauer. Es war der erste Wettkampf mit Bandenwerbung“, sagte der Sportfreund.

Wachtelborn war damals eingesetzt als Schiedsrichter im Wettkampfgericht Stabhochsprung. Für den heute 68-Jährigen war es nicht der erste und auch nicht letzte internationale Wettkampf. 1966 hatte er die Prüfung als Kampfrichter erfolgreich abgelegt. In seinen Hoch-Zeiten kam er auf 30 bis 40 Wettkämpfe pro Jahr. 1981 war er in Dresden beim Länderkampf gegen Großbritannien, unvergessen blieb für ihn auch sein Einsatz 1985 bei der Junioren-EM in Cottbus. Auf wie viele Einsätze er in den 53 Jahren insgesamt kam, konnte er nicht sagen. „Ich hatte früher mal ein Büchlein, da hatte ich jeden Wettkampf eingetragen. Leider finde ich dieses blaue Buch nicht mehr.“ Doch Wachtelborn war und ist nicht nur als Kampf- oder Schiedsrichter aktiv. Seit 51 Jahren ist er zudem als Übungsleiter und Trainer tätig. 1994, also vor 25 Jahren, übernahm er auch noch das Amt des Leichtathletik-Abteilungsleiters in Neustadt. Am 1. Januar 2020 feiert er sein nächstes Jubiläum. Dann ist er 60 Jahre Mitglied beim TSV Germania 1887 Neustadt/Orla. Als er im zarten Alter von neun Jahren Mitglied wurde, hieß der Verein noch Betriebssportgemeinschaft (BSG) Einheit Neustadt. Sein damaliger Sportlehrer Moritz Schweitzer brachte ihn zur Leichtathletik. Wenige Tage später, am 21. Januar, wird er 69 Jahre alt. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht. „Unsere Abteilung Leichtathletik im TSV zählt 130 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Sie sind im Alter zwischen fünf und 75 Jahren. Solange ich gesund bin und ich gebraucht werde, mache ich weiter.“ Den Länderkampf 1982 gewann die DDR mit 207,5:172,5-Punkten dank einer starken Frauen-Mannschaft. Einer der Höhepunkte war der 100-Meter-Lauf von Marlies Göhr. Sie stellte mit 10,88 Sekunden ihren eigenen Weltrekord ein.