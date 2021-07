Maximalpunktzahl für Gespann Sattler/Schmidt

Schleiz. Beim Schleizer Dreieckrennen harmonieren Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt aus Triebes immer besser.

Die Gespanne sind beim Schleizer Dreieckrennen ein Höhepunkt, insbesondere dann, wenn ein Lokalmatador an den Start geht. Das Augenmerk der heimischen Fans war ganz auf Luca Schmidt gerichtet, der im Boot von Josef Sattler turnt. Das bayrische-thüringische Duo kam mit der Empfehlung von zwei Meisterschaftssiegen in Most nach Schleiz. „Wir wollen mit zwei Siegen in Schleiz weitere 50 Meisterschaftspunkte einfahren“, hatte Josef Sattler am Freitag nach dem freien Training verkündet. Ärgste Konkurrenten um den Sieg waren Roscher/Burkhard (D/CH), die aber mit ihrem 1000-cm3-Gespann außer Wertung fuhren. In die Wertung kommen nur noch 600 cm3-Maschinen.

Nichtsdestotrotz lieferten sich die beiden im ersten Rennen am Samstag ein sehenswertes Duell. Über lange Zeit des Rennens befanden sich Sattler/Schmidt im Windschatten von Mike Roscher und seiner Schweizer Beifahrerin Anna Burkhard. In der Schlussphase machte Sattler schließlich ernst und setzte zum Überholen an. Beim Überqueren der Ziellinie hatte das Bonovo Action Team über 12 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten. Noch deutlicher fiel der Sieg im zweiten Rennen am Sonntag aus. Hier setzten sich Sattler/Schmidt sofort an die Spitze des Feldes und wurden im weiteren Verlauf von ihren Verfolgern nicht mehr gesehen. Platz zwei, mit einem Rückstand von über 16 Sekunden, ging erneut an Roscher/Burkhard. Das Siegerpodest komplettierten Grabmüller/Lavorel (Österreich/Frankreich).

„ Einfach geil vor heimischen Publikum zwei Siege einzufahren. Es ist der Wahnsinn, wenn man die Fans unter dem Helm schreien hört. Mit jedem Rennen verbessert sich die Zusammenarbeit zwischen Josef und mir“, so ein überglücklicher Luca Schmidt.

Mit den beiden Siegen und der Gesamtpunktzahl von 100 Zählern haben Sattler/Schmidt einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Allerdings dürfte das Siegen in Zukunft etwas schwerer fallen, da mit Schlosser, Reeves und Streuer Starter aus der Weltmeisterschaft in die IDM eingreifen werden, die bislang wegen Terminüberschneidung nicht dabei waren.