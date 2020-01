Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Novum im Supercross: Tyler Bowers 3. Mal König von Dortmund

Als alter und neuer Gesamtsieger sorgt Tyler Bowers beim ADAC Supercross in Dortmund für ein Novum. Der US-Profi ist der erste Fahrer in der 37-Jährigen Geschichte von Deutschlands ältester Supercross (SX)-Veranstaltung, der sich drei Mal hintereinander zum „König von Dortmund“ krönt. Bowers komplettierte seinen historischen Erfolg mit dem Finalsieg am Sonntag.

„Natürlich wollte ich den dritten Titel in Folge“, sagte Bowers. „Und natürlich habe ich daran geglaubt, dass ich das schaffen kann. Aber jetzt, wo ich den Thron bestiegen habe, fehlen mir einfach die Worte. Ich denke, es wird ein paar Tage dauern, bis ich das realisiert habe.“

Zwei Konkurrenten vor Finaltag im Nacken

Bowers lag nach den ersten beiden Abenden in der Westfalenhalle in Führung im Zwischenklassement der Top-Kategorie SX1. Der Pilot vom Thüringer Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil beendete das Finale am Freitag als Dritter. Am ausverkauften Samstag siegte der 28-Jährige, aber zwei Konkurrenten saßen ihm vor dem Showdown am Schlusstag im Nacken. Besonders mit Cedric Soubeyras lieferte sich Bowers einen engen Fight, bis dem Franzosen der entscheidende Patzer unterlief.

„Ich war im Begrenzer“, berichtete Bowers. „Mehr ging nicht und mir war klar, dass einer von uns beiden früher oder später einen Fehler machen würde. Das Glück war heute auf meiner Seite.“ Der Indoor-Spezialist aus den USA wiederholt damit seinen Dortmund-Erfolg aus den Jahren 2018 und 2019. In der Gesamtwertung des ADAC SX Cup 2019/2020 platziert sich Bowers auf Gesamtrang drei.

„Grüne Pfeile“ aus Dreitzsch auch in der SX2 stark

Noch mehr Grund zur Freude gab es für die „grünen Pfeile“ aus Thüringen in der Klasse SX2. Der amerikanische Teenager Lance Kobusch holt den Titel im SX Cup 2019/2020 mit sechs Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Kevin Moranz. Dafür reichte dem Rookie Rang sieben im Finale am Samstag. Kobusch sammelt in allen sechs Finalläufen, die zur Serie zählen, Punkte. Sein bestes Ergebnis: Rang zwei am ersten Tag in Chemnitz.

„Ich bin dem Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, den ADAC SX Cup in Deutschland zu bestreiten“, sagte Kobusch strahlend. „Die Saison mit dem Titelgewinn abzuschließen – da geht ein Traum in Erfüllung.“

Vierfach in den Top-Ten

Teamkollege Dylan Woodcock aus Großbritannien beendet die Meisterschaft auf Rang drei, der Franzose Jimmy Clochet auf Position sechs. In der Dortmund-Wertung der Klasse SX2 landet Calvin Fonvielle (Frankreich) auf dem Podest als Dritter. Das Quartett schafft es in der Wertung „Prinz von Dortmund“ geschlossen in die Top-Ten.

Teamchef Harald Pfeil war hochzufrieden mit dem Abschluss der Indoorsaison: „Wir wollten den Hattrick und wir wollten den ADAC SX Cup in der SX2. Beides haben wir geschafft. Tyler hat sich in der Geschichte des Rennens einen Sonderplatz erkämpft, Lance hat das als Neuling bei diesem Großevent sehr cool gemacht. Alle im Team sind happy, zumal wir in der SX2 auch in der Breite voll überzeugten.“

28.500 Zuschauer in Dortmund

Weiterhin sagte der Dreitzscher: „In der SX1 schafft es Fabien Izoird bei seinem einzigen Saisonstart auf Rang sieben der Dortmund-Gesamtwertung. Dass der ADAC insgesamt 28.500 Zuschauer an drei Tagen meldet, unterstreicht den Stellenwert dieser Veranstaltung. Ein großes Dankeschön geht an alle im Team, die diesen Erfolg hier und die gesamte Hallensaison erst möglich machten.“